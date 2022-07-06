Госдума одобрила законопроект об ответственности за опасное вождение

Госдума в III чтении приняла инициативу об отвественности водителей за опасное вождение при повторном нарушении правил. Об этом в среду, 6 июля, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Наказание, согласно проекту, вводится для тех, кто повторно осуществлял опасное вождение без водительского удостоверения.

За управление транспортом лицом, которого лишили прав, предлагается установить ответственность в виде лишения свободы до года, для рецидивистов — до двух лет. Помимо этого предполагается штраф от 150 тыс. до 250 тыс. рублей. Для рецидивистов хотят ввести штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Законопроект об ответственности за опасное вождение был внесен в Госдуму 25 мая. Как пояснила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая, цель законопроекта — сбережение жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждение административных правонарушений и уголовных преступлений.

С 10 января в РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей за регулярные нарушения правил дорожного движения. Согласно тексту закона, помимо тюремного срока предусмотрен штраф за агрессивное вождение от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.