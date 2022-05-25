В Госдуму внесен законопроект об ответственности за опасное вождение. Об этом в среду, 25 мая, заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

«Цель законопроекта, прежде всего, — сбережение жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждение административных правонарушений и уголовных преступлений», — приводит слова Яровой ее пресс-служба.

По словам вице-спикера Госдумы, необходимо выработать дополнительные решения, обеспечивающие безопасность участников дорожного движения, а также ответственность для тех, кто грубо нарушает правила дорожного движения (ПДД).

Так, законопроект предлагает повысить административное наказание и установить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (по решению суда) для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, будучи лишенными водительских прав. Также предлагается установить уголовную ответственность в случаях, когда меры административной ответственности, назначенные судом дважды после лишения прав на управление, не останавливают правонарушителя.

Кроме того, проект поправок предлагает установить новое отягчающее обстоятельство и повышенную ответственность для лиц, лишенных или не имеющих права управления транспортным средством, совершающих преступления, связанные с нарушением ПДД, повлекшим тяжкий вред здоровью или смерть пешехода.

«При этом в качестве возможной дополнительной меры пресекательного характера в отношении именно злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, предлагается установить возможность на основании обвинительного приговора конфискации транспортного средства», — пояснила Яровая.

С 10 января в РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей за регулярные нарушения правил дорожного движения. Согласно тексту закона, помимо тюремного срока предусмотрен штраф за агрессивное вождение от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.