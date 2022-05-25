Реклама
Прямой эфир

В Госдуму внесен законопроект об ответственности за опасное вождение

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуму внесен законопроект об ответственности за опасное вождение. Об этом в среду, 25 мая, заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

Тихо, лихо: что изменит принятие законопроекта против водителей-экстремалов
Позволит ли риск уголовного наказания усмирить автоблогеров и мажоров

«Цель законопроекта, прежде всего, — сбережение жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждение административных правонарушений и уголовных преступлений», — приводит слова Яровой ее пресс-служба.

По словам вице-спикера Госдумы, необходимо выработать дополнительные решения, обеспечивающие безопасность участников дорожного движения, а также ответственность для тех, кто грубо нарушает правила дорожного движения (ПДД).

Так, законопроект предлагает повысить административное наказание и установить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (по решению суда) для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, будучи лишенными водительских прав. Также предлагается установить уголовную ответственность в случаях, когда меры административной ответственности, назначенные судом дважды после лишения прав на управление, не останавливают правонарушителя.

Кроме того, проект поправок предлагает установить новое отягчающее обстоятельство и повышенную ответственность для лиц, лишенных или не имеющих права управления транспортным средством, совершающих преступления, связанные с нарушением ПДД, повлекшим тяжкий вред здоровью или смерть пешехода.

«При этом в качестве возможной дополнительной меры пресекательного характера в отношении именно злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, предлагается установить возможность на основании обвинительного приговора конфискации транспортного средства», — пояснила Яровая.

С 10 января в РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей за регулярные нарушения правил дорожного движения. Согласно тексту закона, помимо тюремного срока предусмотрен штраф за агрессивное вождение от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022