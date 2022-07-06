Французская энергетическая компания TotalEnergies заявила о намерении отказаться от своей доли в 20% на Харьягинском нефтяном месторождении и продать «Зарубежнефть». Об этом в среду, 6 июля, сообщило агентство Reuters.

При этом компания планирует сохранить свои акции в российских «Тернефтегазе», «Арктик СПГ 2», «Ямал СПГ» и Новатэке.

Ранее, 26 июня, ведущие энергетические компании Франции — Engie, EDF и TotalEnergies — выразили беспокойство в связи с тем, что сокращение поставок из России привело к стремительным росту стоимости сырья.

По словам предпринимателей, энергетический кризис может стать серьезной угрозой для социального и политического единства Франции, поэтому важно принимать решительные меры уже сейчас. Кроме того, они подчеркнули, что исход событий зависит от вовлеченности всех европейских государств.

18 мая президент РФ Владимир Путин указал, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».