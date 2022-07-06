Аналитик допустила приостановку SWIFT-переводов в валюте несанкционными банками

Не исключено, что об ограничении или даже приостановке переводов в валюте через международную систему SWIFT могут начать объявлять банки в России, которые не находятся под санкциями Запада. Об этом заявила «Известиям» ведущий аналитик банка «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в среду, 6 июля.

Ранее в этот же день Тинькофф Банк приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте до 1 октября. В кредитной организации отметили, что работа SWIFT-переводов на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры. Там добавили, что усилий банка недостаточно, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в комфортные для клиентов сроки. В компании рассказали, что деньги, полученные в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, направят на благотворительные цели, о чем в деталях расскажут осенью.

«Контрагенты с Запада ужесточили комплаенс-процедуры в отношении России. То есть переводы за границу от россиян будут идти через SWIFT намного дольше, чем было до введенных ограничений», — рассказала Мильчакова.

Она отметила, что из-за действий SWIFT как контрагента клиенты направляют претензии не им напрямую, а непосредственно банкам. К тому же, сейчас в России невыгодно хранить деньги в долларах и евро и тем более — проводить операции с валютой через иную инфраструктуру, чем российская, либо дружественных стран, добавила аналитик.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский рассказал «Известиям», что каждый четвертый клиент, постоянно осуществляющий переводы, столкнулся с теми или иными сложностями.

Основная причина кроется в том, что всё меньше банков осуществляют переводы в валюте за границу, что связано с рядом факторов, отметил финансист.

«Во-первых, крупнейшие банки — в прошлом — лидеры по всем переводам — находятся под санкциями (ВТБ, Сбербанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ, Совкомбанк, банки «Россия» и «Открытие») и в принципе отрезаны от этой возможности. Во-вторых, те, кто не попал в «черный список», делать это формально могут, но с каждым днем делать это становится всё сложнее», — рассказал эксперт.

Он добавил, что на сегодня бесперебойно осуществляют SWIFT-переводы лишь три банка — Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк и Ситибанк. До недавнего времени в этом списке значился и Росбанк, однако из-за санкций в отношении его совладельца Владимира Потанина и там начались перебои.

«Решение Тинькофф Банка было вполне ожидаемо, особенно после их приостановки переводов в мае и решения по увеличению комиссии при обслуживании валютных счетов в начале июня», — полагает Тараповский.

По словам эксперта, важно понимать, что проблема лежит не на российской стороне, а на стороне так называемых банков-корреспондентов. Когда клиент делает перевод, деньги поступают в банк не напрямую, а через посредника: в случае с переводом в евро это европейский банк, в случае с долларами — американский банк. И вот на этом звене сейчас и возникает подавляющее большинство задержек, подчеркнул специалист. Причина банальна — любой перевод, где в качестве отправителя или получателя значится российский резидент, проходит отдельную процедуру проверки и это очень сильно увеличивает сроки, объяснил он.

Ситуация осложняется тем, что с банком-корреспондентом потребителю не удастся скоммуницировать и ускорить процесс своим звонком или жалобой. Это организация, которая общается исключительно со своим B2B-клиентом, то есть непосредственно с банком, куда изначально пришел клиент. Таким образом, российскому банку приходится тратить дополнительные ресурсы, чтобы перевод успешно прошел проверку, рассказал основатель Anderida Financial Group.

Однако отключение от SWIFT — это не конец переводов в валюте и не ситуация, когда россияне будут отрезаны от мира. Это лишь означает, что в скором времени мы можем вернуться к старой досвифтовой схеме, которая вполне рабочая, но более долгая. А пока россиянам стоит использовать те банки, которые работают со SWIFT, и закладывать на перевод минимум 24 часа, заключил финансист.