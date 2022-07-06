«Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте до октября

Тинькофф Банк приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте до 1 октября. Об этом в среду, 6 июля, сообщает банк в своем Telegram-канале.

Как пояснили в «Тинькофф», работа SWIFT-переводов на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры. Отмечается, что усилий банка оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в комфортные для клиентов сроки.

«Тинькофф» отметил, что ограничения на валютные операции — это не способ заработка, а призыв банка менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий.

«Все средства, которые мы получили в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, мы направим на благотворительные цели, о чем в деталях расскажем осенью. Что будет с переводами, которые уже отправлены, но еще не проведены: мы приложим все усилия для того, чтобы все SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, были исполнены западными партнерами в разумные сроки», — говорится в сообщении.

Входящие SWIFT-переводы будут осуществляться по текущим тарифам «Тинькофф», но возможность их дальнейшего получения полностью зависит от западных партнеров, подчеркнули в банке.

Из-за начала военной спецоперации в Донбассе западные страны начали вводить международные санкции против банковской системы России. В частности, ограничения включают заморозку активов ключевых российских банков. Помимо этого, банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВЭБ, а затем и Сбербанк отключили от системы SWIFT.