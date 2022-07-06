Путин выразил соболезнования в связи со смертью генсека ОПЕК Баркиндо

Президент РФ Владимир Путин 6 июля выразил соболезнования в связи со смертью генерального секретаря Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммеда Сануси Баркиндо.

В телеграмме президенту Нигерии Мохаммаду Бухари Путин отметил, что Баркиндо своей продолжительной и эффективной работой в ОПЕК снискал высокий международный авторитет.

«Особенно значим его личный вклад в создание уникального механизма взаимодействия «ОПЕК плюс», призванного обеспечить стабильное и эффективное функционирование глобального нефтяного рынка в интересах производителей и потребителей черного золота, — отметил Путин.

Баркиндо скончался 5 июля в возрасте 63 лет.

Он занимал пост генсека ОПЕК с августа 2016 года, а также исполнял обязанности главы альянса в 2006 году. В течение 15 лет Баркиндо также являлся членом экономической комиссии ОПЕК от Нигерии. Помимо этого, он 23 года проработал в Нигерийской национальной нефтяной корпорации.