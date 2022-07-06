Умер генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо скончался 5 июля в возрасте 63 лет.

Об этом на следующий день сообщил в Twitter глава Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC) Маллам Меле Кьяри.

Баркиндо занимал пост генсека ОПЕК с августа 2016 года, а также исполнял обязанности главы картеля в 2006 году. В течение 15 лет он также являлся членом экономической комиссии ОПЕК от Нигерии. Помимо этого он 23 года проработал в NNPC.

4 мая Баркиндо предупредил, что мощностей, способных восполнить объемы добываемой РФ нефти, нет. Он говорил, что санкции против российского нефтегазового комплекса будут иметь большие негативные последствия для мирового рынка. До этого страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России.

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