Минтруд рассказал, кого нельзя увольнять при сокращении

Минтруд напомнил, какую категорию граждан запрещено увольнять при сокращении штата сотрудников. Информацию об этом ведомство разметило в своем Telegram-канале в среду, 6 июля.

В сообщении говорится о том, что при сокращении штата или численности организации нельзя уволить: будущих мам до окончания беременности; маму ребенка до трех лет; одинокого родителя или опекуна ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет; единственного кормильца ребенка-инвалида до 18 лет; единственного кормильца ребенка до 3 лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей; работника, находящегося на больничном или в отпуске на день увольнения. Дату увольнения в таком случае переносят.

Если работодатель принял решение сократить штат или численность работников, то при равной производительности и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным сотрудникам, содержащим двух и более нетрудоспособных членов семьи; лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим у данного работодателя травму или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.

Также отмечается, что при сокращении работодатель обязан предложить работнику другую аналогичную имеющуюся должность в этой организации.

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