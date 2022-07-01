Минтруду предложили ввести новую льготу для пенсионеров

Российских пенсионеров предложили освободить от пошлины на регистрацию наследуемого жилья. С инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. С копией его письма на имя главы Минтруда Антона Котякова ознакомился 1 июля RT.

В соответствии с действующим законодательством, граждане обязаны уплатить пошлину в размере 2 тыс. рублей за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество. Требование относится к гражданам пенсионного возраста, которые вынуждены платить даже в результате вступления в наследство после смерти супруга.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», — говорится в письме.

Парламентарий подчеркнул: размер пошлины вкупе с другими тратами при оформлении наследства, может оказаться существенным для бюджета пенсионеров.

25 июня в Отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области рассказали, что фиксированная выплата к страховой пенсии по старости поступает в двойном размере для граждан старше 80 лет, за исключением лиц некоторых категорий.

В мае сообщалось, что самозанятые пенсионеры получат по 10 тыс. рублей дополнительно. Однако потратить полученные средства получится лишь на определенные цели.