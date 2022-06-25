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В ПФР рассказали о двойной выплате к пенсии для россиян старше 80 лет

ПФР: россияне после 80 лет получают право на выплату к страховой пенсии в двойном размере
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости поступает в двойном размере для граждан старше 80 лет, за исключением лиц некоторых категорий. Об этом в субботу, 25 июня, рассказали в Отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области.

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«На сегодняшний день фиксированная выплата составляет 7220,74 рубля — именно на такую сумму будет увеличен размер страховой пенсии по старости», — приводит слова представителя отделения ПФР агентство «Прайм».

Перерасчет производится автоматически, двойной размер выплат начисляется уже на следующий месяц после достижения человеком 80-летнего возраста с доплатой с даты рождения.

При этом, по словам работников фонда, на увеличение фиксированной выплаты не могут рассчитывать пенсионеры-инвалиды первой группы, поскольку им уже была повышена выплата ранее, при установлении пенсии по инвалидности, а также получатели социальных пенсий или пенсий по случаю потери кормильца.

Также в отделении напомнили, что пожилые люди, помимо пенсии, имеют право на оформление компенсации по уходу за собой. При этом ухаживать за 80-летним пенсионером может любой неработающий трудоспособный человек, независимо от наличия с ним родственных отношений.

В то же время пенсионеры и лица, получающие пособие по безработице, енсионеры и лица, получающие пособие по безработице, права на компенсационную выплату не имеют права на компенсационную выплату.

23 июня Минтруд предложил новые параметры индексации страховых выплат неработающим пенсионерам. Они включены в проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2023–2025 годы. Так, с 1 января 2023 года среднегодовой размер страховой пенсии вырастет на 6,8%, до 22 174 рубля, в 2024 году — до 23 390 рублей, в 2025-м — до 24 477 рублей. Пропорционально увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии: 7711,75 рубля в 2023 году, 8182,17 рубля в 2024-м и 8509,46 рубля в 2025-м.

С 1 июня в России вступил в силу указ президента Владимира Путина об индексации пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%. Так, после индексации на 10% пенсии неработающих пенсионеров в среднем составят 19 360 рублей. Как отмечал глава Минтруда Антон Котяков, индексация затронет 35 млн пенсионеров.

Ранее, 25 мая, глава государства указал, что ключевой приоритет властей Росcии — рост благосостояния и качества жизни граждан. Путин отметил, что российская экономика имеет хорошую динамику, уровень безработицы не растет и даже в последнее время уменьшается.

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