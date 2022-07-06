Эксперт спрогнозировал закрепление доллара на 60-65 рублях осенью

К началу осени текущего года доллар может закрепиться на уровне 60–65 рублей. Об этом агентству экономической информации «Прайм» в среду, 6 июля, заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Завершить год курс может в районе 70–75», — подчеркнул Бахтин.

Он спрогнозировал, что укреплению доллара поспособствуют рост объемов импорта, отказ больших компаний от выплаты дивидендов за прошлый год и вероятный перезапуск валютного правила с выкупом валюты и покупкой активов у дружественных или нейтральных стран.

Согласно данным торгов на Мосбирже по состоянию на 6 июля, курса доллара поднялся выше 64 рублей впервые с 30 мая. Кроме того, курс евро достиг 66 рублей впервые с 3 июня.

30 июня финансисты спрогнозировали укрепление рубля в июле до 48 за доллар. Сейчас основным фактором, определяющим курс российской нацвалюты, являются торговые операции, а также баланс между экспортом и импортом.

29 июня опрошенные «Известиями» аналитики банков и финансовых компаний рассказали, что первой в истории современной России по итогам июня может быть дефляция — снижение цен на товары и услуги. Причин три: сезонное уменьшение стоимости плодоовощной продукции, укрепление курса рубля с 120 рублей за доллар до текущих 52–53 и, главное, сокращение совокупного спроса.