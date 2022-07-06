Правительство одобрило соглашение об образовании между Россией и ЛНР

Правительство России в среду, 6 июля, одобрило соглашение об образовании между РФ и Луганской Народной Республикой (ЛНР). Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабинета министров 6 июля.

«Россия и Луганская Народная Республика (ЛНР) будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки. В рамках этой работы планируется подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и учёных степеней», — говорится в документе.

Проект был согласован с Министерством иностранных дел и предварительно проработан стороной ЛНР. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил подписать этот документ.

Аналогичное соглашение с Донецкой Народной Республикой было заключено в мае.

17 июня мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко подписали соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В тот же день губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве между регионом и республикой. Тульская область вместе с рядом других субъектов РФ примет участие в восстановлении инфраструктуры республики.

3 июня главы министерств науки и образования России и республик Донбасса подписали международные меморандумы о сотрудничестве в сфере высшего образования. Сотрудничество будет включать программы по повышению квалификации для преподавателей вузов ЛНР и ДНР, участие в реализации образовательных программ, а также оказание методической помощи. Кроме того, вузы создадут условия для прохождения практик студентами из ДНР и ЛНР в России. Лучшие абитуриенты смогут получить двойные дипломы высших учебных заведений Донбасса и российского вуза-партнера.

Российский лидер Владимир Путин и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 21 февраля.

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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