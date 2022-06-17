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Власти Москвы подписали с ДНР соглашения о сотрудничестве

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Правительства Москвы и Донецкой Народной Республики (ДНР) заключили в пятницу, 17 июня, соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

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Документ был подписан мэром столицы Сергеем Собяниным и председателем правительства ДНР Виталием Хоценко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Днем ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава ДНР Денис Пушилин подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей Подмосковья и республики.

В тот же день губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве между регионом и республикой. Тульская область вместе с рядом других регионов примет участие в восстановлении инфраструктуры ДНР.

3 июня главы Министерств науки и образования России и республик Донбасса подписали международные меморандумы о сотрудничестве в сфере высшего образования. Сотрудничество будет включать программы по повышению квалификации для преподавателей вузов ЛНР и ДНР, участие в реализации образовательных программ, а также оказание методической помощи. Кроме того, вузы создадут условия для прохождения практик студентами из ДНР и ЛНР в России. Лучшие абитуриенты смогут получить двойные дипломы высших учебных заведений Донбасса и российского вуза-партнера.

22 февраля замглавы МИД РФ Андрей Руденко раскрыл подробности договоров о дружбе и сотрудничестве России с ДНР и ЛНР. По его словам, соответствующий документ подразумевает использование республиками российского рубля. Кроме того, как уточнил Руденко, договор предусматривает предоставление права по строительству военных баз на территории сторон и оказание военной помощи друг другу.

Президент РФ Владимир Путин и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 21 февраля.

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