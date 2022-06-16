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Тульская область подписала меморандум о сотрудничестве с ДНР

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в четверг, 16 июня, подписали меморандум о сотрудничестве между областью и ДНР на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Так, Тульская область вместе с рядом других регионов примет участие в восстановлении инфраструктуры ДНР.

Пушилин поблагодарил руководство и жителей Тульской области за данную инициативу. Он подчеркнул, что регион будет восстанавливать Левобережный район Мариуполя, который претерпел значительные разрушения.

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«Мы благодарны руководству Тульской области и жителям Тульской области за такое чуткое и внимательное отношение, в целом это непростой достаточно участок», — пояснил он.

Глава ДНР подчеркнул, что на Мариуполе делается определенный акцент, так как многое нужно успеть до наступления холодов, однако восстанавливаться будет не только он, но и все населенные пункты ДНР.

Как пояснил Дюмин, главной задачей в настоящий момент является подготовка к зиме многоквартирных домов и социальных объектов, в первую очередь, школы и детского сада. Также необходимо восстановить поврежденные коммуникации, чтобы люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни.

«По итогам выезда на место наши специалисты в сфере ЖКХ, строительства и ремонта дорог определили первоочередные объекты и уже начали работу», — отметил он.

Губернатор Тульской области также подчеркнул, что регион продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса. Так, за последние три месяца в ДНР и ЛНР было отправлено более 240 т груза — продукты питания, медикаменты, одежда и другие предметы первой необходимости.

25 мая член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что крупнейшие российские девелоперы с большими финансовыми возможностями и способностью к быстрой релокации и масштабированию бизнеса займутся работами по восстановлению ДНР и ЛНР.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 20 мая заявил, что правительство России создало специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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