Заявления Киева о том, что российская армия якобы наносит удары по своим же городам является ложью. Об этом в среду, 6 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если коротко — врут. И факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе», — сказал Лавров журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.

Министр отметил, что «факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе».

Также он отметил, что страны Запада должны осознавать свою ответственность независимо от того, что говорит президент Украины Владимир Зеленский и его команда.

«Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего, на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения», — заключил Лавров.

5 июля глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что несколько приграничных поселков области подверглись очередной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

3 июля в Минобороны РФ сообщили, что служащие ВС РФ предотвратили удар со стороны Украины по жилым кварталам Белгорода и Курска. Так, три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. На подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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