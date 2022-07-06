Реклама
Прямой эфир
Общество
В Роспотребнадзоре не увидели роста опасности оспы обезьян для человека
Мир
Лавров начал переговоры с главой МИД Вьетнама
Общество
Алиханов предложил построить выделенную ж/д и автотрассу в Калининград
Мир
Захарова сравнила заявление о встрече Блинкена и Лаврова с песней Бритни Спирс
Спорт
Посольство РФ в США выступило против отстранения россиян от спортивных состязаний
Мир
Захарова указала на неспособность Лондона бороться с внутренними проблемами
Мир
Умер генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо
Мир
Reuters сообщило о риске отставки Джонсона
Общество
На Сахалине нашли упавший в 1950 году бомбардировщик
Мир
В Госдуме обвинили США в пандемии коронавируса
Интернет
На сайте IKEA появилась возможность оставить заявку
Сюжет:

Лавров назвал ложью заявления Киева про удары России по своим городам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления Киева о том, что российская армия якобы наносит удары по своим же городам является ложью. Об этом в среду, 6 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

«Если коротко — врут. И факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе», — сказал Лавров журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.

Министр отметил, что «факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе».

Также он отметил, что страны Запада должны осознавать свою ответственность независимо от того, что говорит президент Украины Владимир Зеленский и его команда.

«Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего, на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения», — заключил Лавров.

5 июля глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что несколько приграничных поселков области подверглись очередной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

3 июля в Минобороны РФ сообщили, что служащие ВС РФ предотвратили удар со стороны Украины по жилым кварталам Белгорода и Курска. Так, три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. На подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022