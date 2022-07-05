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В ООН обеспокоились арестами на Украине за поддержку России

Верховный комиссар ООН Бачелет обеспокоилась арестами СБУ за поддержку России
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В Организации объединенных наций всерьез обеспокоены судьбой политических заключенных, которых сотрудники Совета безопасности Украины (СБУ) подозревают в поддержке российских властей. Об этом во вторник, 5 июля, заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на 50-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

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«У нас есть опасения, что аресты были проведены не в соответствии с международными обязательствами Украины в области соблюдения прав человека», — указала Бачелет в своем докладе о положении в области прав человека на Украине во время боевых действий в период с 24 февраля по 15 мая 2022 года.

По ее словам, сотрудники СБУ и национальной полиции арестовали более тысячи человек, подозреваемых в поддержке действий Вооруженных сил России в ходе спецоперации по защите Донбасса. Она добавила, что известно как минимум о двенадцати случаях, которые можно расценить как «насильственные исчезновения».

Ранее, 6 июня, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала об итогах работы за 2021 год по возвращению из плена российских военнослужащих и обеспечении прав граждан, прибывших с территорий Луганской и Донецкой народных республик и Украины.

Она указала на то, что с момента начала специальной военной операции по защите Донбасса с жалобами на нарушение прав человека украинскими властями обратилось более 3 тыс. граждан. Также Москалькова обратила внимание на нежелание Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить российских военнопленных и, как следствие, невозможность контроля за соблюдением международных норм и правил.

До этого, в марте, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова обратилась к комиссару ООН Мишель Бачелет и попросила принять меры против дискриминации и травли российских детей за рубежом.

Россия 24 февраля объявила о начале спецоперации по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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