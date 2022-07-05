Минобороны Латвии предложило установить всеобщую воинскую обязанность

Министерство обороны Латвии выступило с предложением ввести всеобщую воинскую повинность. Об этом 5 июля сообщает портал LSM со ссылкой на заявление главы ведомства Артиса Пабрикса.

Согласно планам минобороны, переход на систему обязательной военной службы начнется со следующего года. С 1 января все желающие смогут подать заявление на прохождение службы добровольно, далее в течение пяти лет последует этап перехода на обязательную службу.

В армию будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, юноша может получить отсрочку на время обучения в образовательном учреждении. Уточняется, что женщины также могут подать заявление на прохождение военной службы.

По новой системе, предложенной минобороны, призывник должен будет прослужить 11 месяцев с правом на отпуск длительностью в один месяц.

Благодаря данной инициативе ведомство рассчитывает увеличить число военнослужащих запаса до 50 тыс. человек за следующие пять лет.

Ранее, 8 июня, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что НАТО необходимо усилить присутствие на своем восточном фланге в связи с событиями на Украине.

6 июня сообщалось о проходящих в Эстонии и Латвии военных учениях Ramstein Alloy 22-2 с участием военно-воздушных сил НАТО и стран — партнеров альянса. Отмечалось, что основной целью учений является отработка обеспечения безопасности воздушного пространства стран Балтии.