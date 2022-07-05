Politico заявило о планах США потратить $27 млн на слежку за ракетами РФ и КНР

США планируют потратить $27,1 млн в 2023 финансовом году на проекты по использованию воздушных шаров военного назначения, в том числе для отслеживания ракет России и Китая. Об этом 5 июля сообщает газета Politico.

Издание ссылается на данные бюджета Пентагона и заявления экспертов. Отмечается, что Штаты намерены использовать военные аэростаты, оборудованные солнечными панелями, для отслеживания гиперзвукового оружия. Их будут размещать на высоте 18–27 км над поверхностью Земли.

Как сообщил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований США Том Карако, аэростаты могут стать основой для различных платформ: связи, передачи данных, разведки и отслеживания ракетных угроз.

В конце июня в Пентагоне сообщили о том, что летные испытания гиперзвуковой ракетной системы на Гавайях закончились неудачно. Согласно официальному заявлению, неудача связана с проблемами, возникшими после воспламенения. Вместе с тем Соединенные Штаты по-прежнему уверены в своих возможностях развернуть наступательные и оборонительные гиперзвуковые системы в соответствии с установленными сроками в первой половине 2020-х годов.

В феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что на боевом дежурстве в Вооруженных силах России находится оружие, не имеющее аналогов в мире.