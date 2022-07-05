Опасный штамм сальмонеллы стал чаще встречаться в мясе в Великобритании

Опасный штамм бактерии сальмонеллы всё чаще встречается в мясных продуктах в Великобритании. Об этом 5 июля сообщила британская газета Guardian со ссылкой на неопубликованные доклады правительства.

Это подтвердило британское министерство сельского хозяйства и окружающей среды. Как рассказал источник в ведомстве, оно обеспокоено распространением сальмонеллы инфантис в Европе и уровнем ее устойчивости к антибиотикам.

Результаты исследований, полученные Бюро журналистских расследований (BIJ) и Guardian, свидетельствуют о росте количества продуктов из птицы, зараженных сальмонеллой infantis. Сообщается, что заражено сырое и переработанное мясо.

Отравление сальмонеллой может быть опасным для жизни, особенно для младенцев и пожилых людей. Хотя большинство людей выздоравливают без антибиотиков, лекарства часто рекомендуются в самых серьезных случаях.

В Великобритании около 400 человек были инфицированы сальмонеллой Infantis в 2019 и 2020 годах, хотя истинная цифра может быть выше, поскольку сообщается не о каждом случае заболевания.

21 апреля Европейский центр профилактики и контроля заболеваний выявил в Испании первый случай заражения сальмонеллой, связанный с шоколадом Kinder.

14 апреля бразильское Национальное агентство по санитарному надзору также запретило импорт, продажу и распространение шоколадных яиц Kinder Surprise, выпущенных в Бельгии, после выявления связанных с ее употреблением случаев заражения в Европе сальмонеллой.

3 апреля стало известно, что итальянский производитель кондитерских изделий Ferrero отзывает партии своих популярных шоколадных яиц Kinder Surprise в Великобритании и Ирландии из-за возможной связи сладостей с рядом случаев заражения сальмонеллой.

Сальмонеллез — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего заболевание протекает с поражением кишечника и сопровождается повышением температуры тела, общей слабостью, болями в животе, тошнотой, рвотой и многократным жидким водянистым стулом.