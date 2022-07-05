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Пушилин заявил о переброске сил ЛДНР на Донецкое направление

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Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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Подразделения военных Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛДНР) активно перебрасываются на Донецкое направление. Такое заявление во вторник, 5 июля, сделал глава ДНР Денис Пушилин.

В Херсонской области приступило к работе новое правительство. Онлайн спецоперации 5 июля

«Луганская Народная Республика на данный момент освобождена. Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие, помогая нашим братьям, — он перемещается на донецкое направление. Также перемешается и второй корпус луганский», — рассказал Пушилин в ходе беседы с прессой.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным накануне доложил ему о полном освобождении территории ЛНР и выходе армии Вооруженных сил РФ на установленные в 2014 году административные границы.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал операцию по освобождению Лисичанска практически молниеносной. Он указал на то, что противник бежал, бросив свою технику и оборонительные рубежи.

Вместе с тем советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал сдачу украинскими военными Лисичанска и Северодонецка удачной операцией Киева. По его словам, армия ВСУ выполнила свои главные задачи.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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