Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией ВСУ

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович в понедельник, 4 июля, назвал сдачу украинскими военными Лисичанска и Северодонецка удачной операцией Киева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С удивлением обнаружил, что есть люди, которые уныли по поводу отхода наших из Лисичанска-Северодонецка, и есть люди, которые вынуждены писать им длинные успокоительные тексты. <…> Поясняю: оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации (СДЛ) — это успешная военная операция», — написал Арестович.

По его словам, армия ВСУ выполнила свои главные задачи. Среди них: сковывание основных сил противника и нанесение ему потерь, а также выигрыш времени для получения западного оружия.

Ранее в этот же день глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал операцию по освобождению Лисичанска практически молниеносной. Он указал на то, что противник бежал, бросив свою технику и оборонительные рубежи.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным 4 июля доложил ему о полном освобождении территории ЛНР и выходе армии Вооруженных сил РФ на установленные в 2014 году административные границы.

В Министерстве обороны РФ тогда рассказали о том, что украинское командование потеряло управление над отступающими из ЛНР соединениями, в том числе над 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированными бригадами ВСУ, а также над 118-й бригадой территориальной обороны.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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