Госдума одобрила отмену НДФЛ при продаже физлицами золота в слитках

Государственная дума приняла во вторник, 5 июля, в третьем чтении закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях санкционного давления.

Законопроект освобождает на 2022-23 годы от НДФЛ доходы граждан от продажи золота в слитках. Кроме того, законопроектом от НДС освобождаются услуги по подключению населения к газораспределительным сетям, если газ поставляется физлицам бесплатно, а также услуги по передаче или транспортировке газа для постоянного горения Вечного огня на воинских мемориалах.

Также нулевая ставка НДС будет применяться к налогоплательщикам, осуществляющим добычу обработанных драгоценных камней, а также необработанных природных алмазов Госфонду и региональным фондам драгоценных металлов и камней, Центробанку, и банкам, а всем другим организациям — только необработанных алмазов.

Также налогоплательщики получат право на социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной ими в налоговом периоде за медуслуги, оказанные их детям до 24-х лет, обучающимся по очной форме в образовательных организациях. Помимо этого граждане получат право на социальный налоговый вычет, на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные их детям. Получить его сможет и опекун.

«При определении налоговой базы по налогу на прибыль не будут учитываться доходы в виде средств или иного имущества, которые получены по долговым обязательствам, в т. ч. по договорам кредита (займа), соглашениям о финансировании участия в кредите», — сообщает Госдума.

Соответствующий закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года, то есть будут иметь обратную силу.

9 марта президент России Владимир Путин подписал закон об отмене налога на добавленную стоимость на золотые слитки для физлиц.

4 марта Госдума приняла во всех трех чтениях законопроект об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Отмечалось, что новые поправки предлагают также запретить применять специальные налоговые режимы, например упрощенную и патентную системы налогообложения, в ювелирной отрасли.

2 марта аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева заявила «Известиям», что отмена НДС на драгоценные металлы для граждан приведет к росту спроса на золото со стороны населения. По ее словам, отмена налога также повысит предложение валюты на внутреннем рынке и потенциально приведет к укреплению курса рубля. Лукичева пояснила, что НДС в 20% при покупке слитков был единственной причиной, сдерживающей развитие внутреннего рынка золота в России.