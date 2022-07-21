 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В РФ отменили запрет на пролеты Boeing 737 MAX из дружественных стран
Мир
Премьер Италии Драги может подать в отставку 21 июля
Мир
В КНР призвали к перемирию на Украине и нормализации отношений с США
Мир
Евросоюз выделил еще €500 млн для поддержки ВСУ
Мир
ПВО авиабазы Хмеймим сбила два беспилотника боевиков
Мир
Зеленскому отказали в выступлении на саммите блока «Меркосур»
Мир
В Госдепе заподозрили Иран в поддержке России по Украине
Мир
Испания выступила против инициативы ЕК сократить потребление газа
Мир
Трасс стала фаворитом в гонке за пост премьера Британии
Мир
Госдеп США надеется на возобновление работы «Северного потока — 1»
Мир
Полиция Майами отправит Украине 167 единиц изъятого у жителей оружия
/

Вэлкам — САР: компании массово переезжают в русские офшоры

Но сколько еще отечественных фирм остается в зарубежных «налоговых гаванях»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На фоне усиления санкционного давления компании с отечественными корнями массово переезжают в российские офшоры. С конца февраля в специальных административных районах (САР) — русских «налоговых гаванях» — зарегистрировалось 32 компании. Это больше, чем за весь 2021 год, рассказал «Известиям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов. В основном в САРы переезжают с Кипра, Багамских островов, из Латвии и Нидерландов. Илья Торосов не исключил, что до конца 2022-го в российские офшоры перейдет сотня компаний, что станет абсолютным рекордом за год. Однако эксперты указывают, что зарубежные офшоры насчитывают десятки тысяч организаций с российскими корнями.

Торговля в оборот: бизнес предложил поменять налоговую систему для ТЦ
Поможет ли мера избежать банкротства моллов

Районы особого назначения

Специальные административные районы — территории с льготным налоговым режимом для инвесторов, созданные в 2018 году для репатриации капитала и защиты бизнеса с отечественными корнями от санкций. В России два САРа: на острове Октябрьском Калининградской области и острове Русском Приморского края.

С конца февраля этого года в российские офшоры переехали 32 компании, рассказал Илья Торосов. С начала года — 34. Для сравнения: за весь 2021-й в САРы на островах Октябрьский и Русский репатриировались 27 компаний. Всего на данный момент в САРах 100 участников с учетом семи компаний, исключенных из реестра в связи с реорганизацией или изменением адреса, а также одной компании, недавно отказавшейся от статуса.

Вэлкам — САР
Мужчина на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во время Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Фискальный чекпоинт: названы отрасли с наибольшей налоговой нагрузкой
Почему, по оценкам аналитиков, российский бизнес стал больше платить в казну

САР в Калининградской области намного популярнее, чем в Приморском крае. Так, на острове Октябрьском зарегистрированы 85 участников, а на острове Русском — семь.

По словам Ильи Торосова, в основном переезжают холдинговые структуры с Кипра, Багамских островов, из Латвии, Нидерландов. Из последней страны переезд напрямую невозможен и осуществляется через транзит, чаще всего на Кипре.

— Режим САРов в данный момент пользуется большой популярностью, по итогам 2022 года может быть больше 100 резидентов, — заявил Илья Торосов.

Он отметил: время переезда в САР зависит от структуры компании.

— Если это публичное акционерное общество, то переезд осложняется листингом в России. Непубличные компании переезжают быстрее. Больше всего среди резидентов САРов компаний со структурой ООО, их переезд занимает не очень много времени, — рассказал Илья Торосов.

Вэлкам — САР
Парадная набережная на острове Октябрьский, Калининградская область

Парадная набережная на острове Октябрьский, Калининградская область

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Названия переезжающих компаний не называются, однако СМИ ранее сообщали, что среди них были структуры, в частности, близкие к бизнесмену Олегу Дерипаске.

Десятки тысяч в офшорах

Перечень налоговых льгот в специальных административных районах зависит от статуса организации: международная компания (МК) или международная холдинговая компания (МХК), рассказал партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Александр Токарев. Наиболее значительные льготы предоставляются МХК при создании существенного уровня присутствия и осуществлении инвестиций, а также при соблюдении ряда других условий.

Вэлкам — САР
налог деньги
Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Такими льготами, в частности, выступают ставка налога в размере 5% при получении дивидендов, процентов, роялти и ставка налога в размере 10% при выплате доходов. Также среди льгот — пониженный порог в отношении доли участия при получении дивидендов и доходов от реализации акций/долей. Однако практика показывает, что многие участники САРов заинтересованы в применении нулевой ставки по получаемым дивидендам при соблюдении стандартных условий в рамках российского холдингового режима, что доступно не только для МХК, но и для обычных МК.

Задел имущества: РФ не будет разрывать налоговое соглашение со Швейцарией
Кто проиграет в случае односторонней денонсации СИДН

На фоне санкционных ограничений зарубежные компании российских групп часто сталкиваются со сложностями в получении и осуществлении платежей, рассказал Александр Токарев. Также отечественные организации, зарегистрированные в других странах, испытывают трудности во взаимодействии с локальными сервис-провайдерами, с проведением различных корпоративных реструктуризаций. Некоторые группы опасаются заморозки своих активов. Кроме того, по отношению к компаниям с российскими корнями применяются ограничения на распределение дивидендов, установленные в РФ в рамках антисанкционного законодательства.

Компаний с российскими корнями, зарегистрированных в иностранных офшорах, гораздо больше, чем 100, которые ожидает по итогам этого года Минэк, указал директор ИНП РАН Александр Широв. По его словам, количество организаций, цепочка собственников которых приводит к гражданам РФ, в зарубежных «налоговых гаванях» может исчисляться десятками тысяч. Рост числа регистраций в САРах Александр Широв связывает не только с усилившимся санкционным давлением на Западе, но и с общим трендом на ужесточение условий пребывания в офшорах.

Вэлкам — САР
деньги рубли
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В марте Госдума приняла законопроект о защите бизнеса от санкционного давления. Там был ряд поправок, касающихся САРов. Так, резидентам российских офшоров предоставили дополнительные преференции. Например, срок, в течение которого резиденты таких районов обязаны инвестировать в российскую экономику, растянулся с шести месяцев до одного года. А международные компании будут вправе использовать иностранное корпоративное право для структурирования бизнеса вплоть до 1 января 2039 года. Ранее подобная возможность действовала до 1 января 2029 года. Иммунитет от проверок редомицилированного бизнеса со стороны управляющей компании САРа увеличился в два раза — с одного года до двух лет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022