Вэлкам — САР: компании массово переезжают в русские офшоры

На фоне усиления санкционного давления компании с отечественными корнями массово переезжают в российские офшоры . С конца февраля в специальных административных районах (САР) — русских «налоговых гаванях» — зарегистрировалось 32 компании. Это больше, чем за весь 2021 год , рассказал «Известиям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов. В основном в САРы переезжают с Кипра, Багамских островов, из Латвии и Нидерландов. Илья Торосов не исключил, что до конца 2022-го в российские офшоры перейдет сотня компаний, что станет абсолютным рекордом за год . Однако эксперты указывают, что зарубежные офшоры насчитывают десятки тысяч организаций с российскими корнями.

Районы особого назначения

Специальные административные районы — территории с льготным налоговым режимом для инвесторов, созданные в 2018 году для репатриации капитала и защиты бизнеса с отечественными корнями от санкций. В России два САРа: на острове Октябрьском Калининградской области и острове Русском Приморского края .

С конца февраля этого года в российские офшоры переехали 32 компании , рассказал Илья Торосов. С начала года — 34. Для сравнения: за весь 2021-й в САРы на островах Октябрьский и Русский репатриировались 27 компаний . Всего на данный момент в САРах 100 участников с учетом семи компаний, исключенных из реестра в связи с реорганизацией или изменением адреса, а также одной компании, недавно отказавшейся от статуса.

Вэлкам — САР Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

САР в Калининградской области намного популярнее, чем в Приморском крае. Так, на острове Октябрьском зарегистрированы 85 участников, а на острове Русском — семь.

По словам Ильи Торосова, в основном переезжают холдинговые структуры с Кипра, Багамских островов, из Латвии, Нидерландов . Из последней страны переезд напрямую невозможен и осуществляется через транзит, чаще всего на Кипре.

— Режим САРов в данный момент пользуется большой популярностью, по итогам 2022 года может быть больше 100 резидентов , — заявил Илья Торосов.

Он отметил: время переезда в САР зависит от структуры компании.

— Если это публичное акционерное общество, то переезд осложняется листингом в России. Непубличные компании переезжают быстрее. Больше всего среди резидентов САРов компаний со структурой ООО, их переезд занимает не очень много времени, — рассказал Илья Торосов.

Вэлкам — САР Парадная набережная на острове Октябрьский, Калининградская область Фото: ТАСС/Виталий Невар

Названия переезжающих компаний не называются, однако СМИ ранее сообщали, что среди них были структуры, в частности, близкие к бизнесмену Олегу Дерипаске.

Десятки тысяч в офшорах

Перечень налоговых льгот в специальных административных районах зависит от статуса организации : международная компания (МК) или международная холдинговая компания (МХК), рассказал партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Александр Токарев. Наиболее значительные льготы предоставляются МХК при создании существенного уровня присутствия и осуществлении инвестиций, а также при соблюдении ряда других условий.

Вэлкам — САР Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Такими льготами, в частности, выступают ставка налога в размере 5% при получении дивидендов, процентов, роялти и ставка налога в размере 10% при выплате доходов. Также среди льгот — пониженный порог в отношении доли участия при получении дивидендов и доходов от реализации акций/долей . Однако практика показывает, что многие участники САРов заинтересованы в применении нулевой ставки по получаемым дивидендам при соблюдении стандартных условий в рамках российского холдингового режима, что доступно не только для МХК, но и для обычных МК.

На фоне санкционных ограничений зарубежные компании российских групп часто сталкиваются со сложностями в получении и осуществлении платежей , рассказал Александр Токарев. Также отечественные организации, зарегистрированные в других странах, испытывают трудности во взаимодействии с локальными сервис-провайдерами, с проведением различных корпоративных реструктуризаций. Некоторые группы опасаются заморозки своих активов . Кроме того, по отношению к компаниям с российскими корнями применяются ограничения на распределение дивидендов, установленные в РФ в рамках антисанкционного законодательства.

Компаний с российскими корнями, зарегистрированных в иностранных офшорах, гораздо больше, чем 100 , которые ожидает по итогам этого года Минэк, указал директор ИНП РАН Александр Широв. По его словам, количество организаций, цепочка собственников которых приводит к гражданам РФ, в зарубежных «налоговых гаванях» может исчисляться десятками тысяч . Рост числа регистраций в САРах Александр Широв связывает не только с усилившимся санкционным давлением на Западе, но и с общим трендом на ужесточение условий пребывания в офшорах.

Вэлкам — САР Фото: РИА Новости/Максим Блинов