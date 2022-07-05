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Герой РФ Кузьминчук назвал полученное звание заслугой своего отряда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Получивший звание Героя России командир десантно-штурмового батальона отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, майор Сергей Кузьминчук проходит курс реабилитации после ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Как выяснили «Известия» Кузьминчук, проходящий восстановление в военном госпитале, уже чувствует себя нормально, получает письма от детей, общается с товарищами по палате.

Кроме того, российский военный посетил секцию карате во Владивостоке, в которой раньше занимался. Он пообщался с юными спортсменами, дал им наставления и рассказал о важности спорта в жизни. Майор вручил ребятам значки с разрядами и понаблюдал за ходом тренировки. Дети проводили военнослужащего аплодисментами.

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В ходе военной специальной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республик Кузьминчук получил распоряжение выйти на северо-западной частью населенного пункта Мощун, блокировать основные дорожные направления, создать условия для продвижения главных сил и установления контроля над поселениями Мощун и Горенка.

Оценив обстановку, майор с личным составом батальона без техники стремительно форсировал водную преграду вброд в темное время суток под прикрытием артиллерии, соблюдая режим радиомолчания и маскировку, овладел северо-западной частью Мощуна на удалении одного километра от водной преграды.

Он удерживал занятые рубежи в течение трех суток, обеспечил наводку наплавного моста через реку Ирпень, лишил противника наблюдения за переправой с наземных наблюдательных пунктов и сконцентрировав на себе его внимание, позволил основным силам внезапно выйти в тыл противнику.

В ходе выполнения специальной задачи был ранен.

При этом сам военный не считает, что совершил героический поступок.

«Я выполнял те задачи, которые передо мной стояли, перед нами стояли. Я не читаю, что какой-то героический поступок [мной] был сделан. Я считаю, подразделение, которым я командовал, героическое. Это их заслуга, это их звезда, это их звание», — прокомментировал награду Кузьминчук.

4 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседуллу Абачеву. Ранее в этот день с предложением присвоить генералам звания Героев России к Путину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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