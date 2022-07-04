Генералам Лапину и Абачеву присвоят звания Героев России

Президент РФ Владимир Путин подпишет указ о присвоении званий Героев России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа (ЮВО) генерал-майору Абачеву.

«С вашим предложением о присвоении командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии ЮВО генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», — сказал президент в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в результате успешных наступательных действий войска группировки «Центр» под командованием Лапина совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска.

В тот же день стало известно о полном освобождении территории Луганской Народной Республики. Последней точкой, остававшейся под контролем украинских боевиков, как раз был Лисичанск и близлежащие населенные пункты.

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил в свою очередь, что выход сил республики на административные границы стал новым Днем великой победы.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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