Президент РФ Владимир Путин 4 июля подписал указ о присвоении звания Героя России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседуллу Абачеву.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что звание присвоено за «мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Ранее в этот день с предложением присвоить генералам звания Героев России к Путину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в результате успешных наступательных действий войска группировки «Центр» под командованием Лапина совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска.

В тот же день стало известно о полном освобождении территории Луганской Народной Республики. Последней точкой, остававшейся под контролем украинских военных, как раз был Лисичанск и близлежащие населенные пункты.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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