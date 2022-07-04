13-летнего мальчика госпитализировали после укуса змеи в Подмосковье

В первый день июля змея напала на 13-летнего подростка в городе Красногорске Московской области. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

«Мальчик ехал на велосипеде, увидел змею, остановился от страха, змея напала и укусила», — сказал источник издания.

Рептилия ужалила ребенка в кисть. Была ли змея ядовитой, в настоящее время устанавливают специалисты.

Подростка, по предварительной информации, госпитализировали в ближайшее медучреждение.

В этот же день сообщалось, что 70-летнюю женщину госпитализировали после нападения гадюки в Липецке. Пенсионерка поступила в больницу 2 июля в тяжелом состоянии. На текущий момент состояние женщины стабилизировалось, ее перевели в общую палату.

Ранее, 22 июня, врач-токсиколог НИИ имени Склифосовского Михаил Завадовский рассказал, что нужно делать после укуса змеи. До приезда врачей он посоветовал зафиксировать травмированную конечность в возвышенном положении. При этом отсасывать яд не рекомендуется.

При походе в лес врач призвал брать с собой большую палку и при надобности откидывать ею змей. Он напомнил, что змеи не нападают на людей, пока не чувствуют от них угрозу, потому в большинстве случаев встреча с гадюкой ничем не грозит.