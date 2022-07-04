Жительницу Липецка госпитализировали после нападения гадюки

Новый случай нападения гадюки на человека зарегистрировали в Липецке. 70-летняя женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии.

По данным отделения токсикологии областной клинической больницы, инцидент произошел 2 июля. Жительница военного городка получила отравление ядом животного происхождения, уточняет GOROD48. На текущий момент состояние женщины стабилизировалось, ее перевели в общую палату.

Специалисты напоминают, что в Липецкой области обитает четыре вида змей. Обыкновенная медянка, обыкновенный и водяной ужи не представляют опасности для человека. Ядовита лишь обыкновенная гадюка. Чаще всего местные жители сталкиваются со змеями в траве и на водоемах. Яд гадюки влияет на свертываемость крови. После укуса у пострадавшего наблюдаются отеки, особенно опасны укусы в шею и голову. Так как змеи нападают исключительно в целях самозащиты, липчанам рекомендуют не подходить к змеям, а также не ходить босиком в местах, где могут обитать рептилии.

В июне от укусов змеи на городском кладбище пострадала 70-летняя жительница Липецка.