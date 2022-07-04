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Командир батальона «Восток» рассказал о тактике боев в условиях города

Командир батальона «Восток» Ходаковский рассказал о тактике боев в условиях города
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Командир батальона Народной милиции ДНР «Восток» Александр Ходаковский рассказал военному корреспонденту телеканала «Известия» Валентину Трушину о тактике ведения боев в условиях города и о задачах, которые стоят перед российскими военными при освобождении населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

«Самая сложная часть задачи — ведение боевых действий в условиях города. Это требует максимальной собранности, квалификации. Но мы приноровились, выработали свою тактику», — сказал Ходаковский.

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Одна из сложностей, по его словам, заключается в том, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимают позиции на доминирующей высоте и используют дополнительные возвышенности, для того чтобы размещать там технические приборы и просматривать местность.

«Соответственно, такими методами противник перекрывает своей артиллерией подходы к населенным пунктам, — пояснил командир батальона. — Наша задача — установить сообщение с соседями, чтобы мы могли помогать им с военным и продовольственным обеспечением. Сейчас мы пытаемся прорваться под пристальным оком противника и выстроить пути подвоза».

До этого Ходаковский отмечал, что руководство Украины ставит решение политических задач выше военных. По его словам, командование ВСУ приносит в жертву военнослужащих ради того, чтобы создать видимость успеха. При этом о реальных достижениях украинской армии на поле боя говорить не приходится.

Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате успешных наступательных действий союзных сил России и ЛНР украинское командование потеряно управление отступающими из республики подразделениями. Он добавил, что в настоящее время противник несет значительные потери на всех направлениях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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