Акционеры «Аэрофлота» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год
Акционеры «Аэрофлота» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщила пресс-служба компании.
«Годовым общим собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2021 финансового года», — говорится в пресс-релизе.
Годовое собрание акционеров ПАО «Аэрофлот» прошло в форме заочного голосования 30 июня. На нем утверждены финансовая отчетность за 2021 год и избран новый состав совета.
Ранее, в конце июня, решение не выплачивать дивиденды за прошедший год приняли акционеры Сбербанка. Таким образом, банк не выплатит дивиденды впервые с 2000 года. В итоге стоимость акций снизилась на 7%, а уже на следующий день она вернулась к уровню 130 рублей.
Впервые с 1998 года от выплат за 2021 год также отказались в «Газпроме». О своем решении компания объявила 30 июня. Западные инвесторы таким образом останутся без $6 млрд. Сохранение этих средств внутри компании позволит ей продолжить инвестиции в свои проекты. В частности, как отмечал заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, компания намеревается провести газификацию российских регионов и подготовиться к будущей зиме.
ЦБ в апреле рекомендовал банкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации, 20 мая правительство выпустило соответствующее распоряжение.