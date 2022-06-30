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Аналитик допустила снижение активности инвесторов из-за невыплаты «Сбером» дивидендов

Аналитик Веретенникова допустила снижение активности инвесторов из-за невыплаты Сбербанком дивидендов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Решение акционеров Сбербанка не выплачивать дивиденды за прошедший год может привести к снижению активности инвесторов на внутреннем рынке и к оттоку капитала. Об этом заявила «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в четверг, 30 июня.

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Ранее в этот же день на годовом собрании акционеры Сбербанка решили не распределять чистую прибыль за прошедший год и не выплачивать дивиденды на акции. Таким образом, банк не выплатит дивиденды впервые с 2000 года.

Веретенникова напомнила, что еще 20 мая правительство выпустило распоряжение, в котором рекомендовало не выплачивать дивиденды, и собрание акционеров банка последовало этому совету.

«При этом решение об отказе по выплате дивидендов подрывает доверие инвесторов не только к Сбербанку, но и к российскому фондовому рынку в целом. Вероятно, это может привести к снижению активности инвесторов на внутреннем рынке и оттоку капитала», — сказала специалист.

Она отметила, что в России очень долго боролись за развитие фондового рынка, пытались создать благоприятный инвестклимат. Но всё, что происходит сейчас, полностью перечеркивает проделанную ранее работу, подчеркнула она. Инвесторы, которые понесли убытки в конце февраля, только начали потихоньку возвращаться на фондовый рынок после снятия ограничений. Теперь их доверие снова снизится, констатировала аналитик.

«С другой стороны, все свои доходы «Сбер» получает внутри страны, обслуживая население. Рост банковских комиссий, переоценка валютных депозитов, возвращение к льготной ипотеке — факторы роста, которые положительно отразятся на результатах бизнеса компании уже в самой ближайшей перспективе», — добавила она.

Однако, по ее словам, инвесторы могут не стать бенефициарами положительных сдвигов и в дальнейшем, когда даже часть нераспределенной прибыли компании не направят на дивиденды.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский также считает, что с решением «Сбера» всё прозрачно, поскольку Банк России рекомендовал кредитным организациям не выплачивать дивиденды за этот год. Исходя из того, что акции Сбербанка упали не так сильно, как в случае, например, с решившим не выплачивать дивиденды «Газпромом», инвесторы были к этому готовы и распродали свои пакеты чуть раньше, отметил эксперт.

«В дальнейшем можно ждать либо того, что цены на «Газпром» и «Сбер» устаканятся на текущих значениях, либо они будут плавно сползать вниз, поскольку инвестиционная привлекательность обеих компаний за июнь достаточно прилично снизилась», — полагает экономист.

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