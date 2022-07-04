Путин поручил предоставить отдых освобождавшим ЛНР военнослужащим

Участники специальной военной операции в Луганской Народной Республике (ЛНР) «должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности». Такое заявление в понедельник, 4 июля, сделал президент России Владимир Путин во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — отметил глава государства.

При этом, по его словам, группировки «Восток» и «Запад» должны продолжить выполнять свои задачи по «ранее утвержденным планкам, по единому замыслу».

За день до этого Шойгу сообщил Путину о полном освобождении ЛНР и выходе на ее административные границы. Был установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом находящихся в непосредственной близости от него населенным пунктам.

В тот же день Минобороны отчиталось о полной блокировке украинских войск в «лисичанском котле». Тогда за двое суток сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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