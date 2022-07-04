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Эксперт назвала способ получить налоговый вычет с благотворительности

Эксперт Лакустова рассказала, как получить налоговый вычет с благотворительности
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Директор Фонда развития социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова рассказала «Известиям», как получить налоговый вычет с благотворительных взносов.

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По ее словам, налоговый вычет — это то, чего некоммерческие организации добивались для своих жертвователей несколько лет. Такая мера позволяет вовлекать в благотворительные, природоохранные и социально значимые проекты большее количество людей и создавать более масштабные изменения.

«Далеко не все знают о том, что за благотворительность тем, кто платит налоги по ставке 13%, положен налоговый вычет. Вычет за благотворительность относится к социальным налоговым вычетам и не может исчисляться с суммы, превышающей 25% от годового дохода, независимо от того, сколько вы реально средств перевели в благотворительные фонды», — уточнила эксперт.

Так, налоговый вычет можно получить, если человек перечислил деньги благотворительным организациям; религиозным организациям, а также некоммерческим организациям (НКО), занимающимся деятельностью в области науки, образования, просвещения, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, защиты прав и свобод человека, защиты граждан от чрезвычайных ситуаций, защиты окружающей среды и животных.

При этом налоговый вычет не предоставляется в случаях, если организация работает неофициально; если средства были переведены на счет физического лица; если помощь была оказана небескорыстно (например, получение взамен имущества или каких-то услуг, в том числе рекламных или в области продвижения).

«Получить вычет за перечисленные на благотворительность деньги можно в следующем году. Например, если вы жертвовали в 2022 году, то подать декларацию можно после 1 января 2023 года. Также получить налоговый вычет на благотворительность можно за последние три года, в течение которых вы делали пожертвования: например, в 2022 году можно оформить вычеты на 2019–2021 годы», — рассказала Лакустова.

Для этого необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ и приложить к ней все платежные документы (чеки, квитанции и т.д.). Также необходимо предоставить документы, подтверждающие статус благотворительной организации (например, копию устава, которая обычно публикуется на сайте организации), а также договор пожертвования.

При этом специалист отметила, что сейчас подать документы на налоговый вычет стало гораздо проще: заполнить форму можно на сайте налоговой инспекции через личный кабинет налогоплательщика.

«Как правило, там уже подгружены все основные данные о вас, также туда поступают сведения о ваших доходах. Поэтому для того, чтобы заполнить декларацию нужно ввести минимальный набор данных, остальное за вас автоматически сформирует система», — уточнила собеседник «Известий».

В марте руководство Федеральной налоговой службы (ФНС) разослало в налоговые инспекции внутреннее распоряжение, согласно которому камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ необходимо закрывать за 15 дней. Речь идет о декларациях, которые россияне подают для получения налоговых вычетов.

Месяцем ранее эксперт по финансово-правовой безопасности московского отделения «Опоры России» Сергей Елин рассказал «Известиям» об условиях оформления налогового вычета на лечение в 2022 году. Так, по его словам, вычет может получить человек, оплативший медицинские услуги себе или членам семьи за предыдущий календарный год. Кроме того, из суммы уплаченного НДФЛ можно получить вычет в размере 13% на лекарства, назначенные врачом, а также медицинскую страховку.

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