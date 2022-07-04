В Совбезе напомнили Зеленскому и его союзникам о словах Цицерона

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 4 июля в Telegram напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому и его союзникам о словах Цицерона.

«Abiit, excessit, evasit, erupit», — написал он, что переводится с латыни как «ушел, скрылся, спасся, бежал».

Публикация появилась в ответ на сообщение об освобождении территории ЛНР, которое появилось ранее в этот день. Так, Медведев подчеркнул, что это важное событие в ходе специальной военной операции. Он предсказал также, что на этом фоне «наши европейские «друзья», у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы (имеется в виду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — Ред.), трасс (глава МИД Великобритании Лиз Трасс — Ред.) и прочие боррели (глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель — Ред.)» продолжат провоцировать Украину на эскалацию конфликта.

Медведев также считает, что украинские власти продолжат «игру в международную поддержку» и будут проявлять «жесткую» решимость вернуть всё, что потеряно, только это напрасно. Потому как, по словам политика, «надо было раньше думать».

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины. Спустя месяц сообщалось, что выполнены задачи первого этапа и операция идет в строгом соответствии с планом: ВСУ понесли большие потери и не имеют организованного резерва. Помимо этого, российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Сейчас войска сконцентрированы на полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

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