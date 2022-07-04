Защита приговоренного в ДНР к казни Аслина просит исключить ряд статей УК

Адвокат Павел Косован просит исключить из обвинения наемника из Великобритании Эйдена Аслина, которого приговорили в Донецкой Народной Республике (ДНР) к смертной казни, ряд статей Уголовного Кодекса ДНР для отмены назначенного наказания. Об этом защитник сообщил ТАСС.

«Мы просим отменить приговор апелляционной палаты Верховного суда ДНР от 9 июня 2022 года в части осуждения Аслина Эйдена по части 2 статьи 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц». — Ред.) и статьи 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти». — Ред.) и прекратить дело в данной части в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления», — подчеркнул в беседе с корреспондентом агентства адвокат.

23 июня британский наемник созвонился со своей матерью и попрощался. Его семья рассчитывает, что страна обратится к руководству республики, но Великобритания делает лишь голословные заявления, подчеркнул адвокат обвиняемого.

9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двоих британских и одного марокканского иностранных наемников Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима к смертной казни.

По утверждению заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, власти Великобритании так и не вышли на связь с руководством ДНР по поводу сложившейся ситуации.

Великобритания в свою очередь направляла России ноту в связи с ситуацией с осужденными в ДНР британскими наемниками.

В связи с этим первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» назвал хамством обращение Великобритании к России по поводу приговоренных к смертной казни наемников. Он пояснил, что раз такую высшую меру наказания наемникам вынес Верховный суд ДНР, то, соответственно, властям Великобритании и следует обращаться к руководству республики, а не к России.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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