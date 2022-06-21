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В Совфеде назвали хамством ноту Лондона из-за приговоренных в ДНР наемников

Сенатор Джабаров: нота Лондона к РФ из-за осужденных наемников — высокомерие и хамство
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал 21 июня «Известиям» обращение Великобритании к России по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР британских наемников.

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Об этом ранее во вторник рассказал российский посол в Лондоне Андрей Келин. Он указал, что Великобритания направила России ноту, составленную «в исключительно высокомерных, поучительных выражениях».

Так, Джабаров отметил, что обращение Лондона, составленное в таком тоне, является их обычным хамством и высокомерием. Он также объяснил, почему власти Великобритании не стали обращаться по этому вопросу напрямую к Донецкой Народной Республике.

«Они не обращаются к ДНР, так как не хотят признавать ДНР, наверное. Если они не хотят связываться с ДНР, на нет и суда нет. Пусть судьбу наемников решает Господь Бог. Повторяю, это высокомерие. Они не хотят признать то, что уже существует», — отметил Джабаров.

Он указал, что раз такую высшую меру наказания наемникам вынес Верховный суд ДНР, то, соответственно, властям Великобритании и следует обращаться к руководству республики, а не к России.

«Если они хотят решить их судьбу, это надо сделать с ДНР», — заключил Джабаров.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британских наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к высшей мере наказания — смертной казни. В течение месяца с вынесения приговора иностранцы могут подать апелляцию на решение суда.

Подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными и в действиях, направленных на насильственный захват власти.

На следующий день министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала приговор вопиющим нарушением Женевской конвенции. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала в свою очередь на то, что реакция Лондона доходит до истерики. Дипломат также подчеркнула, что осужденные являются не военнопленными, а наемниками, по международному гуманитарному праву они просто не имеют права на статус военнопленного.

По ее словам, российская сторона информировала посольство Великобритании в Москве, что по вопросам плененных следует обращаться к властям ДНР или ЛНР. Однако британские власти тогда не проявили никакой инициативы.

Кроме того, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин завил, что Великобритании «нужна просто картинка». Он указал: там считают, что территории ДНР не существует, а разговаривать с руководителями республики не считают нужным. По мнению Басурина, такое поведение британских властей свидетельствует о том, что им не нужны их граждане.

Глава ДНР Денис Пушилин отмечал в свою очередь, что не видит оснований для их помилования. Он также исключил возможность обмена наемников на военнопленных. Тогда же в Верховном суде республики заявили об отсутствии прошений о помиловании от приговоренных к казни боевиков.

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