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Приговоренный к смертной казни британский наемник Аслин попрощался с матерью

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Наемник Эйден Аслин из Великобритании, которого в Донецкой Народной Республике (ДНР) приговорили к смертной казни, созвонился со своей матерью и попрощался. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил журналистам его адвокат Павел Косован.

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«У него упадническое настроение. <…>. Мой подзащитный считает, что шансов остаться в живых у него мало, о чем он сообщил своей матери в телефонном разговоре», — подчеркнул Косован.

Как отметил защитник иностранного наемника, семья Аслина надеется на обращение британской стороны к ДНР с ходатайством о помиловании.

«Семья рассчитывает, что страна обратится к руководству республики, однако мы слышим только голословные заявления Великобритании», — сказал адвокат.

9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двоих британских и одного марокканского иностранных наемников Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима к смертной казни.

По утверждению заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, власти Великобритании так и не вышли на связь с руководством ДНР по поводу сложившейся ситуации.

Великобритания в свою очередь направляла России ноту в связи с ситуацией с осужденными в ДНР британскими наемниками.

В связи с этим первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» назвал хамством обращение Великобритании к России по поводу приговоренных к смертной казни наемников. Он пояснил, что раз такую высшую меру наказания наемникам вынес Верховный суд ДНР, то, соответственно, властям Великобритании и следует обращаться к руководству республики, а не к России.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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