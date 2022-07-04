Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии
Авто
Цены на подержанные машины в России в июне остались без изменений
Мир
Лавров заявил о продолжающейся «войне против журналистов» на Западе
Мир
Глава МИД Венесуэлы заявил о поддержке спецоперации России по защите Донбасса
Экономика
Google грозит новый штраф за отказ от удаления запрещенного контента
Политика
В Совбезе назвали освобождение ЛНР важным событием в ходе спецоперации в Донбассе
Мир
Минэнерго поставило для РФ цель занимать четверть мирового рынка угля
Мир
Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией ВСУ
Мир
Защита приговоренного в ДНР к казни Аслина просит исключить ряд статей УК
Общество
В Москве ввели электронную подачу тарифных заявок на теплоснабжение
Мир
В Мелитополе заработал российский ЗАГС
Сюжет:

В Москве ввели электронную подачу тарифных заявок на теплоснабжение

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теплоснабжающие организации в Москве перешли на электронный способ подачи тарифных заявок. Об этом 4 июля сообщил Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Пятилетку за полгода: власти хотят «заморозить» тарифы ЖКУ
Инициатива поможет жестче контролировать завышения и бороться с ними

Тарифная заявка — это подробный расчет тарифов для потребителей с приложением обосновывающих документов к каждой статье затрат. Ресурсоснабжающие организации в сфере теплоснабжения должны подавать заявку ежегодно.

Раньше для подачи заявки в Департамент экономической политики и развития Москвы требовалось личное присутствие представителей компании, которые привозили пакет документов из нескольких тысяч листов. В случае недостачи приходилось повторно приезжать в ведомство с недостающими документами.

Теперь подача тарифных заявок происходит через личный кабинет организации на портале tarif.mos.ru. Там можно размещать и подписывать электронной подписью все обосновывающие материалы к основному обращению.

«Сейчас дополнительные сведения мы запрашиваем в личном кабинете и там же получаем ответ от заявителя. Все это повышает прозрачность процессов, сокращает транзакционные издержки и делает тарифное регулирование более эффективным. Электронная заявка важна и для потребителей, которые смогут изучить, как сформированы тарифы их ресурсоснабжающей организации и на что будут потрачены их средства», — сообщил глава Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Электронный формат подачи не является обязательным, однако в 2022 году его выбрали 64% регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

29 июня сообщалось, как с 1 июля в России изменятся тарифы на воду, газ и электричество. Согласно распоряжению правительства РФ, в среднем по субъектам платежи вырастут на 3,5–5%. В Москве этот показатель составил 6%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022