В Москве ввели электронную подачу тарифных заявок на теплоснабжение

Теплоснабжающие организации в Москве перешли на электронный способ подачи тарифных заявок. Об этом 4 июля сообщил Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Тарифная заявка — это подробный расчет тарифов для потребителей с приложением обосновывающих документов к каждой статье затрат. Ресурсоснабжающие организации в сфере теплоснабжения должны подавать заявку ежегодно.

Раньше для подачи заявки в Департамент экономической политики и развития Москвы требовалось личное присутствие представителей компании, которые привозили пакет документов из нескольких тысяч листов. В случае недостачи приходилось повторно приезжать в ведомство с недостающими документами.

Теперь подача тарифных заявок происходит через личный кабинет организации на портале tarif.mos.ru. Там можно размещать и подписывать электронной подписью все обосновывающие материалы к основному обращению.

«Сейчас дополнительные сведения мы запрашиваем в личном кабинете и там же получаем ответ от заявителя. Все это повышает прозрачность процессов, сокращает транзакционные издержки и делает тарифное регулирование более эффективным. Электронная заявка важна и для потребителей, которые смогут изучить, как сформированы тарифы их ресурсоснабжающей организации и на что будут потрачены их средства», — сообщил глава Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Электронный формат подачи не является обязательным, однако в 2022 году его выбрали 64% регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

29 июня сообщалось, как с 1 июля в России изменятся тарифы на воду, газ и электричество. Согласно распоряжению правительства РФ, в среднем по субъектам платежи вырастут на 3,5–5%. В Москве этот показатель составил 6%.