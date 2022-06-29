В России с 1 июля изменятся тарифы на воду, газ и электричество

C 1 июля россиян ожидает рост цен на коммунальные услуги, тарифы определяются для каждого региона отдельно. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, согласно распоряжению правительства РФ в среднем по субъектам платежи вырастут на 3,5–5%. Так, в Москве и Дагестане тарифы ЖКХ вырастут на 6%, а в Челябинской области — на 3,4%.

В Татарстане, Крыму, Санкт-Петербурге услуги ЖКХ вырастут более чем на 6%.

«При этом в отдельно взятом населенном пункте допускается рост тарифов сверх установленного норматива», — цитирует специалиста «Прайм».

В России, продолжил юрист, планируется постепенное снижение максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ: сейчас она составляет 22% от доходов, в 2023 году должна достичь 18%.

Как сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе, самая низкая допустимая планка повышения тарифов на ЖКУ утверждена в Республике Марий Эл (3,2%). Также довольно маленькие показатели в Удмуртии (3,4%), Республике Алтай (3,4%), Камчатском крае (3,8%).

20 июня сообщалось, что Минстрой РФ разработал законопроект, регулирующий функционирование, управление и содержание малоэтажных жилых комплексов. Согласно нему, правительство обязуется устанавливать перечень расходов на ЖКХ-услуги в поселках для определения размера платы для жителей, то есть за содержание общего имущества.

Как добавляет «Газета.Ru», управляющие многоквартирными домами компании начинают готовиться к суду с должниками по ЖКХ спустя три-шесть месяцев с момента неоплаты. Однако к суду может накопиться долг и в несколько тысяч рублей, образовавшийся из-за несвоевременной оплаты.