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Страховщики назвали самые популярные автомобили у угонщиков

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Фото: TASS/DPA/Axel Heimken
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За последние четыре года у угонщиков особой популярность пользовались автомобили Toyota, Kia, Hyundai и Lexus. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Страхового дома ВСК».

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Отмечается, что самым угоняемым автомобилем Toyota за последние 4 года стала Camry — 41% страховых случаев; на втором и третьем месте — Land Cruiser (38%) и кроссовер RAV 4 (18%); среди марки Kia наибольшим спросом у угонщиков пользуются модели Rio (48%), Sportage (23%), Optima (13%).

В исследовании отмечается, что за последние два года у угонщиков резко вырос спрос на Hyundai Santa Fe (частота их кражи выросла в 5,5 раза) и Mitsubishi Outlander (рост в 5,3 раза).

При этом за те же два последних года кроссоверы Hyundai Creta и Tucson стали угонять в 1,5 раза чаще.

По марке Mitsubishi количество угонов возросло в 4,2 раза с 2020 года.

А Lexus угонять стали реже: за последние два года число страховых случаев по ним уменьшилось в три раза.

1 июня эксперты портала «Авито Авто» определили самые востребованные автомобили с пробегом в России во II квартале 2022 года. Лучшие модели выбирали в трех ценовых сегментах: до 1,5 млн рублей, от 1,5 млн руб. до 3 млн рублей и свыше 3 млн рублей. Лидером предпочтений российских автомобилистов стала Toyota Camry.

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