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Названы самые популярные авто с пробегом в России

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Самые востребованные автомобили с пробегом в России во II квартале 2022 года определили эксперты портала «Авито Авто» (пресс-релиз есть у редакции «Известий»). Лучшие модели выбирали в трех ценовых сегментах: до 1,5 млн рублей, от 1,5 млн руб. до 3 млн рублей и свыше 3 млн рублей.

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Лидером предпочтений российских автомобилистов стала Toyota Camry. По данным аналитиков компании, эта модель занимает 1-е место сразу в двух ценовых сегментах: в более высоком (от 3 млн рублей) и в среднем (от 1,5 млн рублей до 3 млн рублей). Эту модель покупатели признали достаточно практичным выбором, чтобы приобретать как дорогие и почти новые экземпляры с небольшим пробегом, так и автомобили постарше, но по более низкой цене.

Изделия отечественного автопрома традиционно заняли первые места в сегменте бюджетных автомобилей.

В рейтинге наиболее востребованных автомобилей с пробегом среди моделей с ценой до 1,5 млн рублей, по итогам II квартала, у Lada: Priora, 2114 Samara и Granta. Пятая позиция за Lada-2107. Разбить гегемонию тольяттинских малолитражек удалось Ford Focus, он на четвертой позиции.

В сегменте от 1,5 до 3 млн рублей второе и третье место у популярных кроссоверов Hyundai Creta и Toyota RAV4.

В самом высоком ценовом диапазоне тройка лидеров осталась за Toyota. Компанию Camry составили Land Cruiser и Land Cruiser Prado.

Специалисты отметили, что по итогам II квартала средняя цена автомобиля с пробегом снизилась на 4,5% по отношению к I кварталу этого года.

15 июня «Известия» сообщали, что российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 30%.

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