Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 30%

Российский рынок автомобилей с пробегом упал в мае на 30%. По данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом месяце россияне приобрели 326,7 тыс. подержанных машин. Это на 7% меньше, чем в апреле, и на 30% ниже результата мая 2021 года.

Самой популярной маркой на вторичном рынке РФ является отечественная LADA — в мае россияне стали обладателями 90,8 тыс. таких машин. Среди подержанных иномарок жители России предпочитают японский бренд Toyota (32,4 тыс. автомобилей куплено за май). Также в рейтинг популярных марок попали: Hyundai (17,5 тыс. шт.), Kia (16,1 тыс. шт.) и Nissan (15,9 тыс. шт.).

Отмечается, что за пять месяцев текущего года в России было куплено более 1,8 млн подержанных легковых автомобилей — на 20% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Накануне сообщалось, что в России автомобили популярных марок возрастом от трех до пяти лет можно приобрести в среднем за 1,3 млн рублей.

Самая низкая медианная стоимость зафиксирована у автомобилей Lada (750 тыс. рублей), за ними следует Chery (950 тыс. рублей), Volkswagen (1,1 млн рублей) и Ford (1,2 млн рублей). Марками с самой высокой медианной стоимостью оказались Toyota (2,5 млн рублей), Nissan (1,6 млн рублей), сообщили специалисты сервиса для покупки и продажи машин онлайн «СберАвто».