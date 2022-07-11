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«Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла»

Замминистра здравоохранения Павел Пугачев — о судьбе электронных сертификатов вакцинации, дистанционных диагнозах и полном уходе от бумаги
Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РФ
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В ближайшее время в России появятся новые медицинские сервисы, которые позволят пациентам хранить все свои анализы и результаты исследований в «облаке», видеть подробные сведения обо всех поликлиниках, больницах и врачах, быстрее и удобнее записываться на прием. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель министра здравоохранения РФ, курирующий вопросы цифровизации медицины, Павел Пугачев. Он также объяснил, почему QR-коды не исчезнут из нашей жизни вслед за пандемией, позволят ли врачам ставить первичный диагноз дистанционно и как себя показала практика удаленного оформления больничных листов.

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Что можно сказать о влиянии COVID-19 на цифровизацию здравоохранения?

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— Пандемия стала серьезным вызовом как для общества, так и для системы здравоохранения и в особенности для медицинских работников. Если говорить конкретно о влиянии пандемии на цифровизацию системы здравоохранения, то мы получили грандиозное ускорение и открыли новые возможности.

Сейчас уже все согласились, что нужно делать единый цифровой профиль пациента. До пандемии данные, которые собирались, не использовались в онлайн-режиме даже при внедрении единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Но когда начался COVID-19, нам было крайне важно понимать текущую ситуацию: как, где и что происходит прямо сейчас. Нужно было знать динамику распространения заболевания по территории страны, сколько и где нужно развернуть дополнительных мощностей в больницах, оснастить дополнительные реанимации, подвести кислород, оценивать загрузку коечного фонда и тактику ведения пациентов с COVID-19. В сжатые сроки, примерно за две недели, мы создали единый информационный ресурс, который по сегодняшний день является ключевым источником данных по заболевшим и вакцинированным.

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Медицинский работник в приемном отделении временного госпиталя COVID-19
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Какие сервисы появились в этот период?

— Еще до того, как в Европе внедрили COVID-сертификаты с QR-кодом (июль 2021-го. — «Известия»), в России они уже существовали. Мы стали размещать его на портале госуслуг, как только запустилась вакцинация, в декабре 2020 года. Позже к нему добавился сертификат переболевшего. Сегодня такие электронные сертификаты получили уже более 70 млн человек. Параллельно мы запустили на «Госуслугах» дневники самонаблюдения, которые в общей сложности заполнило более 20 млн человек.

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Еще один важный цифровой сервис — электронные больничные. С 1 января этого года мы нормативно закрепили отказ от бумаги в отношении больничных листов. Бумага полностью ушла в прошлое. Когда появился «Омикрон», нагрузка на участковых и дежурных врачей выросла в кратном размере. В этот же период Минздрав выпустил приказ, который дал основание опрашивать больных дистанционно без визита в поликлинику. Для этого были разработаны речевые модули, которые позволили врачам принимать решение, оставлять ли пациента лечиться дома, вызывать к нему врача на дом или немедленно госпитализировать.

В столице у врачей было 40 тыс. вызовов в сутки — если бы не телемедицина, они просто не справились бы с потоком больных. Конечно, данный сервис привел к какому-то количеству злоупотреблений со стороны граждан, которые просто захотели остаться дома. Поэтому мы совместно с Фондом социального страхования анализируем итоги дистанционного оформления больничных для оценки возможности использования данного подхода вне рамок COVID-19.

В РФ пандемия фактически объявлена завершенной. Что ждет все эти нововведения дальше?

— Сервисы записи к врачу, получения электронных COVID-сертификатов и электронных больничных были в топ услуг за время пандемии. По сути, и сегодня, когда пандемия миновала, эти направления являются для нас приоритетом. Сделать запись к врачу удобной, медицинские документы и справки доступными в электронном виде каждому гражданину — наша ключевая задача.

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QR-код на экране смартфона
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Что можно сказать по поводу электронных сертификатов вакцинации. Они с нами надолго?

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— В современном мире всегда нужно быть готовыми к появлению нового вируса или бактериальной инфекции. При этом у нас уже есть система, которую можно масштабировать и применять для всех инфекционных заболеваний и программ вакцинации. Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла. Этот сервис прочно вошел в нашу жизнь во всех сферах, от авторизации в соцсетях до оплаты счетов в банках. Мы искренне убеждены, что только удобные сервисы могут стать массовыми и заслужить доверие граждан. Наша задача — переводить в формат электронных документов с QR-кодом как можно больше медицинских бумаг, чтобы дать возможность всегда иметь их под рукой на «Госуслугах» и использовать там, где это необходимо.

О чем конкретно речь?

— Взять ту же вакцинацию: кто из нас помнит, какие прививки нам делали на протяжении жизни? Получается, что только мама знает, какие прививки есть у ребенка. Возможно, в школе и детском саду тоже хранится эта информация. Многие, чтобы «вспомнить», сдают дорогостоящие анализы, которые показывают наличие антител к той или иной инфекции. Так что собранная информация о вакцинации более 80 млн граждан может стать первым шагом к формированию цифрового медицинского профиля пациента.

С помощью такой системы можно с точностью вплоть до конкретного региона, населенного пункта оценить коллективный иммунитет для того или иного заболевания, оценить и спрогнозировать риски распространения инфекционных заболеваний. В дальнейшем это позволит нам перейти к персонализированной или таргетной медицине в отношении каждого.

«Важно иметь оперативную аналитику по рождению и смерти»

Система электронных больничных, о которой вы упоминали, упростила жизнь врачам и пациентам?

— Одно из очевидных преимуществ — электронный больничный невозможно потерять, он доступен вам на портале госуслуг. Информацию о вашем работодателе теперь не обязательно сообщать врачу, достаточно номера СНИЛС, по нему Фонд социального страхования (ФСС) сам найдет ваше место работы по данным Пенсионного фонда. Сведения о заболевании также останутся между вами и лечащим врачом, поскольку эти данные не передаются ни работодателю, ни в ФСС.

Как результат, снижается нагрузка на медицинских работников по заполнению бумажных бланков, ускоряется получение данных работодателем, исключаются ошибки при заполнении и необходимость повторного визита для переоформления. В итоге граждане получают удобный сервис, тратят меньше времени и нервов на бумажную волокиту.

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Женщина с новорожденным ребенком в родильном доме
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Внедрена выдача электронных свидетельств о рождении и смерти. Сколько их выдано? Что это дало?

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— Этот процесс стартовал в 2021 году. На портале госуслуг запущен суперсервис «Рождение ребенка». С 1 марта этого года сформировано 86 тыс. электронных свидетельств о рождении — его получил примерно каждый четвертый родившийся.

Медицинских электронных свидетельств о смерти с 1 марта сформировано около 214 тыс. Сейчас это в основном электронные копии бумажных свидетельств, но до конца года мы планируем полностью отказаться от бумаги.

Если говорить о глобальном значении этих сервисов, то для настройки системы здравоохранения с учетом особенностей каждого региона крайне важно иметь оперативную статистику и аналитику по рождению и смерти.

Точка входа — это реестр новорожденных. Родился ребенок, у него есть мама и папа с наследственными и приобретенными заболеваниями. И то, как ребенок появился, где он появился, определяет очень многое. А точка выхода, как бы печально ни звучало, ведь в медицине радость и скорбь всегда рядом, — реестр медицинских свидетельств о смерти. В некотором смысле он даже важнее, поскольку дает информацию, почему, где и от чего человек умер.

Имея объективный показатель причины смерти, можно понять: когда в последний раз этот человек был у врача, ходил ли он к нему регулярно, как и чем лечился — это краеугольные данные для организаторов здравоохранения в регионах и на федеральном уровне.

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Если говорить о телемедицинских сервисах, в какую сторону они развиваются?

— COVID-19 основательно расширил границы телемедицины. Но самое главное, он снял психологические барьеры в ее использовании. За время пандемии проведено более 9 млн телемедицинских консультаций пациентов с COVID-19.

Единственный вопрос, по которому медицинское сообщество занимает принципиальную позицию, — дистанционная постановка диагноза при первичном приеме. Почему-то коммерческие сервисы, как только заходит разговор про телемед, в ультимативной форме заявляют, что без дистанционной постановки диагноза развитие телемедицины невозможно.

Чтобы поставить точку в этом вопросе, мы даже провели этический комитет в здравоохранении, на котором рассмотрели данный вопрос. Вердикт медицинского сообщества однозначен — риск дистанционной постановки диагноза при первичном приеме существенно превышает пользу. Но и без этого у телемедицины и дистанционного мониторинга здоровья большое будущее. Это один из резервов повышения эффективности системы здравоохранения в целом, COVID-19 это доказал.

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Центр телемедицины
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

А что создается для пользователя в плане телемеда?

— В рамках проекта «Персональные медицинские помощники» мы активно развиваем сервисы дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями. Рассчитываем, что первые пилотные проекты начнутся в регионах уже в этом году. Для старта мы планируем реализовать дистанционные сервисы для людей с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

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Чем больше будет появляться медицинских изделий для проведения дистанционной диагностики пациентов, тем больше заболеваний мы сможем взять под контроль на расстоянии. Например, в рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России», которая совсем недавно прошла в Нижнем Новгороде, был продемонстрирован первый отечественный электронный стетоскоп, который позволяет слушать сердце и легкие на расстоянии.

«Медицина полностью перейдет на электронные документы»

Какие медицинские сервисы ждать россиянам в ближайшем будущем?

— Во-первых, мы хотим перезапустить сервис записи к врачу. Это наш флагманский проект, и необходимо существенно повысить индекс потребительской лояльности к данному продукту. Ситуация осложняется тем, что формально на «Госуслугах» этот сервис предоставляет Минздрав России, а по факту услугу оказывает более 10 тыс. медицинских организаций регионального и муниципального подчинения.

Наша задача сейчас — провести технологический аудит его работы в регионах, настроить инструменты мониторинга доступности записи в разрезе каждой медицинской организации, выработать и нормативно закрепить единые подходы к ведению расписания врачей первичного звена. Все рейтинги доступности данного сервиса мы вместе с Минцифрой России будем регулярно публиковать.

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Сотрудница городской поликлиники помогает пациентке оформить талон на прием к врачу
Фото: РИА Новости/Евгений Самарин

— Что еще может быть реализовано в скором будущем?

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— Мы должны устранить барьеры для полного перехода медицинских организаций на электронный документооборот. Сейчас стоп-фактором является позиция контролирующих органов на местах, которые по привычке требуют с медицинских организаций бумажные медкарты.

Что это даст людям? Сформированные в электронном виде медицинские документы должны стать доступны гражданам на портале госуслуг в личном кабинете «Мое здоровье». Кроме этого, мы с согласия граждан готовы будем предоставить им облачное хранилище медицинских документов в единой информационной системе Минздрава с доступом к ним через «Госуслуги». Это будет своего рода медицинский файловый хостинг — государственный сервис, куда пациент сможет сам загрузить и хранить в одном месте все свои анализы, инструментальные исследования и куда лаборатории и медицинские организации смогут присылать эти результаты обследований сами.

Следующим шагом должно стать предоставление доступа к данным документам своим лечащим врачам для консультации или получения второго мнения. На создание данного сервиса нас натолкнуло то, что сейчас все отправляют фотографии и сканы своих медицинских документов через мессенджеры своим знакомым врачам. Защиту медицинских данных и сохранение врачебной тайны в таких условиях не может гарантировать никто. Ответственность врача за проведенную таким образом «консультацию» тоже отсутствует.

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В регистратуре
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Могут ли цифровые сервисы помочь найти специалиста?

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— Мы сейчас перезапускаем два ключевых ресурса о системе здравоохранения, которые позволят гражданам иметь удобный доступ к информации — федеральный реестр медицинских организаций и федеральный регистр медицинских работников. Эти ресурсы будут содержать самую полную и актуальную информацию о профиле деятельности медучреждения и его возможностях, сведения обо всех работниках. Раньше это были технологические ресурсы для внутреннего пользования, сейчас они станут доступны для граждан и врачей, чтобы сделать официальную информацию максимально доступной. Конечно, мы с большой осторожностью относимся к распространению личной информации, поэтому врач сам будет выбирать те части портфолио, которые будут доступны в открытой части.

— Как такое решение упростит взаимодействие врача и пациента?

— Это выведет отношения между пациентами и медиками на новый уровень: врач будет видеть полную клиническую картину, а пациент — понимать, кто и как занимается его здоровьем. Только представьте: пациент приходит на прием к врачу, показывает ему свой QR-код в мобильном приложении «Мое здоровье», а врач — свой QR-код. Специалист автоматически добавляется к пациенту в список «Мои врачи», а пациент дает ему доступ к своим медицинским документам, например к анализам, которые сдал перед приемом или которые у него были сданы в предыдущие годы. Врач сразу увидит динамику и историю болезни, а также какие обследования уже были проведены, а какие еще необходимо сделать и так далее. Мы считаем, эти сервисы позволят оценить реальный эффект от цифровизации как пациентами, так и врачами.

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