Эксперт объяснил планы Минфина сократить расходы по госпрограммам

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил 4 июля в беседе с «Известиями» предложение Министерства финансов РФ сократить расходы по госпрограммам на 1,6 трлн рублей в течение трех лет.

Он указал, что в этом и последующих годах возможно падение денежных расходов среди населения страны. В связи с этим приоритетным направлением бюджета и становится программа «Социальной поддержки граждан».

«В этом году, и, скорее всего, в следующем году будут падать реальные располагаемые денежные доходы населения. Поэтому приоритетным направлением бюджета должна стать помощь населению, особенно низкодоходному населению, а также семьям с детьми, инвалидам. Поэтому потребуются дополнительные затраты. Эти дополнительные затраты нужно тоже искать из каких-то источников. Но это мое оценочное предположение», — отметил Остапкович.

О том, что Минфин РФ запланировал уменьшение бюджетных расходов на госпрограммы и непрограммные направления, стало известно ранее в понедельник. Отмечалось, что будет сокращено примерно 1,6 трлн рублей в течение 3-х следующих лет.

«Уход 1,6 трлн не означает, что полностью будут секвестрированы программы, потому что Минфин сейчас обладает очень хорошим запасом финансовых средств. ‹...› Я ничего страшного в этом не вижу, экономика и национальные проекты не пострадают. Даже в этих проектах можно найти какую-то техническую часть, на которую можно сократить. И это принципиально не повлияет на сам проект, может это его немного упростит, какие-то появятся минусы, но их всегда можно компенсировать за счет других источников Минфина. У него сейчас очень хорошее макроэкономическое финансовое положение», — добавил эксперт.

Он также отметил, что сокращение заявленной суммы расходов на госпрограммы может быть и в меньших объемах, если, например, будет доказано, что в какой-то из программ нельзя будет урезать слишком много бюджета.

Кроме того, Остапович предлагает собрать группу заинтересованных лиц, включая различных экспертов, для реализации этого проекта. По его словам, это позволит определить, где можно бюджет сократить бюджет и на сколько.

14 июня председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным были названы, самые успешные государственные программы, реализуемые в России. Среди них: развитие сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса, а также проект «Доступная среда».