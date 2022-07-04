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Минфин предложил уменьшить расходы по госпрограммам на 1,6 трлн рублей
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Минфин предложил уменьшить расходы по госпрограммам на 1,6 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минфин России предложил уменьшить на более 1,6 трлн рублей бюджеты по госпрограммам в 2023–2025-х годах для обеспечения сбалансированности госбюджета. Об этом 4 июля сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета.

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Так, в 2023 году министерство предлагает уменьшить направленные на реализацию госпрограмм расходы из бюджета на 557 млрд рублей, в 2024-м — на 539 млрд рублей и в 2025-м — на 534 млрд рублей.

Всего будет затронуто 59 из 62 госпрограмм и непрограммных направлений. Однако больше всего расходов предлагается сократить с госпрограмм «Развитие транспортной системы» — порядка 390 млрд рублей за период с 2023 по 2025 год. Около 150 млрд рублей за следующие три года с госпрограммы «Научно-технологическое развитие» и 120 млрд рублей с программы «Обеспечение обороноспособности страны».

Отмечается, что исходя из общей суммы снятых расходов куратор госпрограммы должен самостоятельно определить расходы, от которых нужно отказаться.

Как указал газете представитель Минфина, такое решение предлагается для «приоритизации расходов бюджета и концентрации оставшихся средств на наиболее важные направления».

14 июня сообщалось, что Минфин РФ частично ограничил публикацию данных об исполнении бюджета в целях минимизации рисков введения дополнительных санкций.

Тогда министерство опубликовало данные об исполнении бюджета с января по май 2022 года. Там заявили о профиците размером в 1,495 трлн рублей. Объем поступивших доходов составил 12,043 трлн рублей, из них на нефтегазовые источники пришлись 5,658 трлн рублей. Минфин не стал публиковать информацию об источниках финансирования дефицита бюджета, информацию об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета, а также в разрезе государственных программ.

В тот же день председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал о самых успешных государственных программах, реализуемых в России. Он указал, что среди самых успешных программы развития сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса, а также проект «Доступная среда».

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