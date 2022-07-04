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«Известия» показали работу ремонтного батальона российских войск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военная техника российских войск после повреждений в боях оперативно отправляется в секретную дислокацию ремонтного батальона. Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, какие повреждения устраняют мастера, чтобы возвращать в строй танки, боевые машины пехоты (БМП), грузовики и другую технику.

Как уточняет корреспондент, больше всего националисты любят атаковывать машины с красным крестом, зная, что там перевозят раненых. Один из таких автомобилей получил повреждения от взорвавшейся рядом мины.

«По нам как правило стреляют минометы, кочующие особенно опасны, потому что они заезжают, делают 5 выстрелов и меняют позицию. Как правило медицинские кресты зарисовываем потому что это является первоочередной целью», — рассказал командир медицинского взвода с позывным Борода.

Также в ангаре ремонтного батальона стоит танк, который пытались обездвижить взрывом, но не вышло — сработала динамическая защита. Машине удалось отбить атаку, правда во время маневра погнулся ствол пулемета, но его заменят, после чего техника вернется в строй.

2 июля корреспондент «Известий» Александр Морозов побывал в Донбассе на выпускном экзамене специалистов инженерных войск Народной милиции ЛНР. Выпускники проходили обучение под руководством военнослужащих Международного противоминного центра российских Вооруженных сил.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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