Специалисты инженерных войск Народной милиции ЛНР сдали выпускной экзамен

В Донбассе прошел выпускной экзамен специалистов инженерных войск Народной милиции ЛНР, прошедших обучение под руководством военнослужащих Международного противоминного центра российских Вооруженных сил. Кадрами с места событий поделился корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Станислав — боец Народной милиции ЛНР. Две недели его и других солдат обучали российские специалисты из международного противоминного центра. Сейчас ему предстоит сдать экзамен. Хотя в земле зарыты учебные мины, саперы идут медленно. Основное оружие — металлоискатель и стальной щуп.

«Я ее не могу, например, прощупать металлоискателем, он ее не возьмет, если под низом не будет ничего металлического. Я могу щупом ее только прощупать, она вся идет в пластиковой оболочке», — рассказывает Станислав.

Украинские военные идут на разные хитрости: маскируют мины, устанавливают их в шахматном порядке. Но иногда как будто в спешке просто хаотично разбрасывают боеприпасы при отходе в полях.

В рамках программы обучения военные инженеры освоили поиск, обнаружение и идентификацию мин, снарядов и их комплектующих в обстановке, максимально приближенной к боевой. В том числе были изучены современное специальное оборудование инженерных войск: искатель неконтактных взрывных устройств «Коршун», индукционные миноискатели ИМП-3 и переносные искатели проводных линий ПИПЛ.

В завершение курса специалисты сдали экзамен по обследованию местности в составе групп разминирования, метанию саперной кошки и уничтожению неизвлекаемых мин накладным зарядом.

29 июня начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что саперы МЧС и Вооруженных сил России обезвредили более 40,5 тыс. взрывоопасных предметов на территориях Донецкой и Луганской народных республик с начала спецоперации РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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