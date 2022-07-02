Реклама
Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» анонсировал запуск «Протонов»
Спорт
Боец MMA Монсон вызвал на бой боксера Дацика
Мир
Литва назвала «поражением» позицию ЕС по транзиту грузов в Калининград
Общество
Синоптики спрогнозировали до 28 градусов в Московском регионе 2 июля
Общество
В Санкт-Петербурге 2 июля отметят День Достоевского
Мир
В Лисичанске выявили более 2 тыс. бойцов теробороны Украины на защите наемников
Мир
Глава ВОЗ призвал усилить меры по борьбе с оспой обезьян
Общество
В новом учебном году в вузах СК РФ будет отменен прием в магистратуру
Мир
Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы
Мир
США объявили о пакете дополнительной военной помощи для Украины на $820 млн
Мир
Глава МИД Финляндии заявил о новом железном занавесе между Россией и Западом
Сюжет:

Специалисты инженерных войск Народной милиции ЛНР сдали выпускной экзамен

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донбассе прошел выпускной экзамен специалистов инженерных войск Народной милиции ЛНР, прошедших обучение под руководством военнослужащих Международного противоминного центра российских Вооруженных сил. Кадрами с места событий поделился корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Станислав — боец Народной милиции ЛНР. Две недели его и других солдат обучали российские специалисты из международного противоминного центра. Сейчас ему предстоит сдать экзамен. Хотя в земле зарыты учебные мины, саперы идут медленно. Основное оружие — металлоискатель и стальной щуп.

Освобождены населенные пункты Приволье и Шипиловка. Спецоперация 1 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий».

«Я ее не могу, например, прощупать металлоискателем, он ее не возьмет, если под низом не будет ничего металлического. Я могу щупом ее только прощупать, она вся идет в пластиковой оболочке», — рассказывает Станислав.

Украинские военные идут на разные хитрости: маскируют мины, устанавливают их в шахматном порядке. Но иногда как будто в спешке просто хаотично разбрасывают боеприпасы при отходе в полях.

В рамках программы обучения военные инженеры освоили поиск, обнаружение и идентификацию мин, снарядов и их комплектующих в обстановке, максимально приближенной к боевой. В том числе были изучены современное специальное оборудование инженерных войск: искатель неконтактных взрывных устройств «Коршун», индукционные миноискатели ИМП-3 и переносные искатели проводных линий ПИПЛ.

В завершение курса специалисты сдали экзамен по обследованию местности в составе групп разминирования, метанию саперной кошки и уничтожению неизвлекаемых мин накладным зарядом.

29 июня начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что саперы МЧС и Вооруженных сил России обезвредили более 40,5 тыс. взрывоопасных предметов на территориях Донецкой и Луганской народных республик с начала спецоперации РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022