Три человека погибли после стрельбы в ТЦ Копенгагена

В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене трое человек убиты и еще трое получили тяжелые ранения. Об этом сообщает AP News в воскресенье, 3 июля, со ссылкой на датскую полицию.

По информации издания от инспектора полиции, погибли трое мужчин 40-летнего возраста.

Сообщается, что стрелок, по предварительной версии, действовал в одиночку. Полиция, как пишет издание, задержала 22-летнего датчанина.

Ранее стало известно, что в торговом центре Field's на юго-востоке Копенгагена произошла стрельба. Посетители в панике покинули торговый центр. Очевидцы опубликовали кадры с места событий в соцсетях.

Еврокомиссия 3 июля впервые призвала не распространять в социальных сетях фото и видео инцидента со стрельбой, произошедшего в торговом центре Копенгагена, по соображениям безопасности.