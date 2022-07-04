Реклама
Прямой эфир
Мир
Найденные в ЛНР документы об иностранных наемниках станут доказательством на трибунале
Общество
Синоптики спрогнозировали до 32 градусов тепла в Московском регионе 4 июля
Спорт
Футболисты Эджуке и Сигурдссон приостановили действие контрактов с ЦСКА
Мир
Белый дом упрекнул Безоса в поддержке корыстных корпораций
Общество
Власти Калининграда передали в кабмин варианты ответа на действия Литвы
Общество
Гидрометцентр предрек некомфортную погоду в ряде регионов России
Мир
Франция приняла примерно 100 тыс. украинских беженцев
Мир
Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска
Экономика
Параллельный импорт косметики и бытовой химии могут ограничить
Армия
Российский танкист на поле боя прикрыл своей машиной подбитый танк сослуживца
Мир
Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть грядущей зимой

Три человека погибли после стрельбы в ТЦ Копенгагена

AP News с ссылкой на датскую полицию: три человека погибли и еще три получили тяжелые ранения
0
Фото: REUTERS/Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене трое человек убиты и еще трое получили тяжелые ранения. Об этом сообщает AP News в воскресенье, 3 июля, со ссылкой на датскую полицию.

По информации издания от инспектора полиции, погибли трое мужчин 40-летнего возраста.

Сообщается, что стрелок, по предварительной версии, действовал в одиночку. Полиция, как пишет издание, задержала 22-летнего датчанина.

Ранее стало известно, что в торговом центре Field's на юго-востоке Копенгагена произошла стрельба. Посетители в панике покинули торговый центр. Очевидцы опубликовали кадры с места событий в соцсетях.

Еврокомиссия 3 июля впервые призвала не распространять в социальных сетях фото и видео инцидента со стрельбой, произошедшего в торговом центре Копенгагена, по соображениям безопасности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022