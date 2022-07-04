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Турпутевки в Турцию подорожали на 50%

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Туристические путевки в Турцию, по сравнению с прошлым годом, подорожали в среднем на 50%, рассказали «Известиям» эксперты из компаний Level.Trevel, Tez Tour, «Островок», а также представители туроператоров.

В первую очередь это обусловлено резко подорожавшими перелетами: авиакомпаниям пришлось перестроить маршрут, и теперь вместо трех часов дорога занимает пять, пояснили эксперты. Против россиян сыграл и курс валют: лира резко ослабла по отношению к доллару.

Турецкие курорты этим летом подорожали в среднем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Level.Trevel, с которыми ознакомились «Известия». Как отметили в компании, цена тура на семь дней на двоих повысилась со 115 тыс. до 172 тыс. рублей. Пятерка лидеров по популярности выглядит так: Анталья (35% покупок), Кемер (28%), Сиде (20%), Мугла (9%) и Белек (6%).

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«Мы фиксируем в Турции высокую загрузку отелей. Большинство объектов размещения активно заполняют местные, поэтому цены на оставшиеся в наличии номера повышаются», — сообщили в пресс-службе Tez Tour.

Несмотря на рост цен, загрузка в турецких отелях на лето очень высокая, подтвердили в Fun&Sun (ранее компания работала под брендом TUI). При этом в пресс-службе туроператора отметили, что путешественники не экономят: спрос сместился в сторону более дорогих отелей.

«Туры подорожали: средний чек на семидневный отдых в пятизвездочном отеле на одного человека стоил 70 тыс. рублей, а сейчас — 100–150 тыс. рублей. Это произошло из-за роста цен на авиаперевозки, в цене турпакета на них приходится 50–70%», — пояснил «Известиям» председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

Cтоимость перелета в этом году в два раза выше, чем в прошлом сезоне. Перевозка пассажиров обходится компаниям дороже, ведь, например, в Турцию самолеты из России летят вместо трех часов пять. Это происходит из-за того, что компании вынужденно облетают часть территорий.

Подробней читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Слишком горячо: путевки в Турцию подорожали на 50%»

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