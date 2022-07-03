В ЛНР рассказали о перестрелках между националистами и солдатами ВСУ

Военный Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным Вулкан в воскресенье, 3 июля, рассказал «Известиям» о конфликтах в рядах украинских формирований.

По его словам, националисты не давали солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаваться в плен российским военным и часто открывали огонь против своих.

«Не дают сдаваться вэсэушникам. Участь у них предрешена. Бывают у них конфликты между собой. Мы слышим, знаем, что наших сил там нет, у них возникают стрелковые бои», — рассказал военный.

Он отметил, что конфликты в рядах украинских военных только на пользу союзным войскам.

«Мы выявляем, где они находятся, используем это в своих целях», — подчеркнул Вулкан.

24 июня сдавшиеся в плен украинские неонацисты рассказали о стрельбе со стороны своих же сослуживцев. Они пояснили, что командование бросило их в населенном пункте ЛНР, а затем вовсе приказало открыть по ним огонь. Пленные призвали остальных солдат сдаваться, поскольку, по их словам, от украинского военного командования не стоить ждать помощи и верных решений.

В тот же день пленные военные ВСУ рассказали, что командиры бросили их без связи и провизии, использовали как «мясо».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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