Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЛНР назвал выход войск на границы республики новым Днем победы
Мир
Генконсульство РФ в Хургаде выпустило предупреждение из-за нападения акул
Мир
В Киеве обиделись на France-Presse за сообщение об окружении Лисичанска
Мир
Захарова заявила о сведении к нулю возможности работы посольства РФ в Софии
Мир
Мелитопольский автотракторный завод возобновил экспорт запчастей в РФ
Армия
Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики
Мир
В «лисичанском котле» полностью заблокирована украинская группировка войск
Мир
В Кремле заявили о необходимости Киева согласиться на условия России
Экономика
В Японии заявили о механизме снижения стоимости российской нефти вдвое
Мир
В Британии заявили о «неизбежности» установления контроля РФ над ДНР и ЛНР
Мир
Песков указал на нехватку внутреннего суверенитета у лидеров ЕС
Сюжет:

В ЛНР рассказали о перестрелках между националистами и солдатами ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным Вулкан в воскресенье, 3 июля, рассказал «Известиям» о конфликтах в рядах украинских формирований.

По его словам, националисты не давали солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаваться в плен российским военным и часто открывали огонь против своих.

ЛНР полностью освобождена. Онлайн спецоперации 3 июля

«Не дают сдаваться вэсэушникам. Участь у них предрешена. Бывают у них конфликты между собой. Мы слышим, знаем, что наших сил там нет, у них возникают стрелковые бои», — рассказал военный.

Он отметил, что конфликты в рядах украинских военных только на пользу союзным войскам.

«Мы выявляем, где они находятся, используем это в своих целях», — подчеркнул Вулкан.

24 июня сдавшиеся в плен украинские неонацисты рассказали о стрельбе со стороны своих же сослуживцев. Они пояснили, что командование бросило их в населенном пункте ЛНР, а затем вовсе приказало открыть по ним огонь. Пленные призвали остальных солдат сдаваться, поскольку, по их словам, от украинского военного командования не стоить ждать помощи и верных решений.

В тот же день пленные военные ВСУ рассказали, что командиры бросили их без связи и провизии, использовали как «мясо».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022